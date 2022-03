Un argentino de 19 años se alistó para pelear en Ucrania

En medio de la invasión de Rusia al territorio ucraniano, varios argentinos se postularon para ir como soldados voluntarios a la guerra a partir de la creación de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania.

La unidad fue creada bajo el liderazgo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y fue anunciada en una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, el 27 de febrero de 2022.

“A todos los extranjeros que tengan la voluntad de defender a Ucrania y el nuevo orden mundial como parte de la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania: los invito a contactar con las misiones diplomáticas de Ucrania en sus respectivos países. Juntos derrotamos a Hitler, y juntos derrotaremos a Putin también”, comunicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba.

Ante la convocatoria, Luca Gallardo, un joven argentino de 19 años se presentó de manera voluntaria en la embajada de Ucrania como aspirante a soldado. "Estoy esperando el llamado. Hoy salía el primer grupo de argentinos, son personal activo de las fuerzas armadas", contó en declaraciones radiales.

El joven no tiene experiencia militar ni en el manejo de armas, pero sí posee conocimientos en primeros auxilios, un traductorado de inglés y de portugués, por lo que fue aplicado para viajar. "Al principio mi mamá se lo tomó mal por el lado de los nervios, pero después me deseó la mejor de las suertes y que vuelva", señaló Luca.

"Sé y sabemos los otros integrantes del grupo a donde vamos y que es lo que nos podemos encontrar y que es lo que puede pasar", agregó el joven respecto a la guerra. Según informó, una empresa privada suiza financió el viaje del primer contingente que ya partió rumbo a Ucrania.

En cuanto a las repercusiones que provocó su decisión, contó: "Yo me presenté de manera presencial en la embajada y sé que mi número salió de ahí y luego se divulgó en los medios. He recibido amenazas. Los trolls, los haters son mayores de edad que me recriminan porque Ucrania no estuvo presente en el tema Malvinas".

Fuente: Minuto Uno