Un camión se desplazó sin conductor y chocó una casa

El chofer intentó subirse al vehículo para frenarlo, al ver que había comenzado a moverse. El hombre fue arrollado por uno de los neumáticos y terminó hospitalizado. El impacto del pesado rodado contra la vivienda provocó daños y una gran fuga de gas.

Un accidente con un lesionado y cuantiosos daños se registró este viernes por la mañana en el sector de las calles San Martín y Los Naranjos, en el barrio San Martín, cuando un camión se desbarrancó cuesta abajo, impactó contra una vivienda y provocó la rotura de un nicho de gas, lo que obligó a una rápida evacuación de la casa afectada.

Según testigos, el vehículo había sido dejado en marcha por su chofer mientras se preparaba para salir. En esas circunstancias el camión comenzó a moverse. Entonces el hombre, de unos 65 años, intentó subirse para frenarlo. Sin embargo, en ese intento fue golpeado por uno de los neumáticos del rodado en movimiento.

El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, mientras que las familias afectadas por el impacto fueron evacuadas ya que personal de Camuzzi tuvo que cortar el gas para controlar la pérdida originada por la rotura del nicho.

Intervinieron en el lugar Bomberos Voluntarios y personal policial de la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia.