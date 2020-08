Un camionero derribó tres postes de luz que destrozaron dos autos

El accidente se produjo esta mañana en la calle 25 de Mayo, en cercanías de la Escuela Perito Moreno. Personal policial y Tránsito se encontraban en estos momentos trabajando en el lugar.

Es que todo sucedió cuando el conductor de un camión de transporte de combustible de YPF protagonizó un espectacular accidente al derribar tres postes de luz que destrozaron dos automóviles que estaban estacionados, en ese sector.

La pareja de una de las damnificadas por el accidente, declaró- en La Petrolera- que “mi señora estaba trabajando y desde la oficina sintieron el ruido. Su camioneta es la Honda y lamentablemente el Fiat está bastante peor”.

Diseño sin título (6).jpg Fotos: @ornellavezzoso

Minutos más tarde, el conductor del camión- en la misma radio- indicó que el cableado en ese sector “estaban bajos” y “capaz un poste estaría caído, porque están podridos, pero si no hubiese marcado algo de arriba del camión y no marco nada. El poste se ha caído y el cable no lo vi, no voy a sospechar que hay un cable bajo”.