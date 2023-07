Un candidato busca captar el voto joven en Tinder

Federico Lifchitz, hijo del fallecido ex gobernador y precandidato socialista a concejal de Rosario que acompaña a Maximiliano Pullaro, apeló a una novedosa estrategia.

Sacar votos de donde sea parece la máxima entre los precandidatos a concejales. A fines de junio se supo que Pascual De Stéfano, aspirante al Concejo santafesino por La Causa propuso en su campaña una playa nudista. Y ahora, el hijo del fallecido ex gobernador y precandidato socialista a concejal de Rosario, Federico Lifschitz, apeló a una novedosa estrategia para captar el voto joven desde "Santa Fe Puede": difundió sus propuestas en Tinder, la aplicación de citas más conocida del mundo.

"Cuando empezamos a trabajar desde hace más de un año y medio con el equipo de comunicación y redes nos planteamos no solo cómo transmitir el contenido político sino cómo hacerme conocido como candidato nuevo y más allá del apellido de mi padre", dijo Lifschitz, de 32 años, empresario de logística y estudiante de administración de empresas.

El precandidato señaló que “tengo mi propio recorrido. Me sumé al equipo de mi papá en 2019, pero dentro del partido estoy desde mis 17 años, milité mucho en las seccionales 11, 15 y 16 de zona sur y actualmente en el esquema partidario coordino los 22 centros socialistas de la ciudad. Y ahora no solo me conecto a Tinder y al resto de las redes como estrategia de comunicación, sino que milito cara a cara en cada barrio y centro comercial”.

El joven Lifschitz, que apoya a Maximiliano Pullaro en la provincia, ya había dejado una marca inicial de campaña al referirse al cuerpo legislativo al que pretende pertenecer y con el que no se muestra amigable. "Basta de discutir boludeces", les dijo a los legisladores rosarinos más de una vez. Y ahora, descontracturado, vuelve al ruedo.

“Lo importante es llegar a los jóvenes de nuestra ciudad para que conozcan nuestras propuestas, independientemente de la herramienta utilizada. Tinder es la posibilidad de acercarse al público de entre 20 y pico y 30 y pico, bastante desencantado”, le dijo a La Capital.

Y fiel a lo que piensa creó un perfil en Tinder, donde se presenta como alguien que le "gusta el río, el deporte y leer" e invita a conocer su propuesta por Instagram (fede_lifschitz), donde insiste que en el Concejo hay que laburar en serio, y disparó: "Con la plata que gasta de más el Concejo (900 millones de pesos más de lo que le corresponde) se podrían comprar 150 móviles, sumar 25 colectivos o pavimentar 35 cuadras".

Allí mismo propuso que se metan presos a los trapitos que extorsionan. El eje de campaña está puesto en la inseguridad, a tono con Pullaro, el transporte público y las obras pendientes de la ciudad.

Es habitual encontrar a alguien para comenzar un diálogo o relación en Tinder: a eso se llamar "hacer match o matchear", y Lifschitz vuelve sobree el "boludear" e invita: "Hagamos match, no te voy a boludear".

En ese match le habla a su posible elector y le dice y pide: "Quiero que mi hija crezca en una Rosario más segura, donde todxs podamos vivir mejor. Contame qué hay que cambiar en tu barrio”.

Fuente: La Capital de Rosario