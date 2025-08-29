Un caza F-16 se estrella durante un ensayo y fallece el piloto

El accidente ocurrió este jueves en la previa del Espectáculo Aéreo Internacional Radom. Las causas del desplome de la aeronave aún no han sido esclarecidas.

Una tragedia enluta al mundo de la aviación tras la confirmación del fallecimiento del piloto de un caza F-16 polaco que se estrelló durante un ensayo para el Espectáculo Aéreo Internacional Radom. La noticia fue comunicada por el vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, quien confirmó a través de las redes sociales el fatal desenlace.

El incidente tuvo lugar este jueves, cuando la aeronave se desplomó bruscamente, impactando contra la pista antes de estallar. A pesar de los esfuerzos, el piloto no logró sobrevivir al siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas que pudieron haber provocado el accidente.

El Espectáculo Aéreo Radom 2025 está programado para los días 30 y 31 de agosto en la ciudad de Radom, en el centro de Polonia. Se espera la participación de más de 150 aeronaves provenientes de 20 países, un evento que ahora se ve empañado por la trágica pérdida.