"Fue él": Marcela Pagano apunta contra Guillermo Francos

La diputada de Coherencia responsabilizó al jefe de Gabinete por la difusión de las grabaciones de Diego Spagnuolo y aseguró que existe una "guerra de espionaje" dentro del Gobierno.

La diputada nacional Marcela Pagano generó una fuerte polémica al responsabilizar directamente a Guillermo Francos por la filtración de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En los audios, que destaparon un escándalo de presuntas coimas, se mencionan posibles pagos ilegales por parte de laboratorios a funcionarios.

En una entrevista con LN+, Pagano acusó al jefe de Gabinete de tener una "agencia de inteligencia paralela", afirmando que el mismo Francos le habría reconocido que tiene a su cargo a "pesos pesados de la contrainteligencia del país", como José Luis Vila y Víctor Hugo Armellino.

"¿Para qué necesita el jefe de Gabinete inteligencia propia?", se preguntó la diputada, sugiriendo una relación directa entre esta supuesta agencia y la filtración de los audios. "Esto es una guerra de espionaje", sentenció, y agregó que las grabaciones son el resultado de "internas feroces" por el poder dentro de la administración actual.

Según Pagano, la filtración de los audios solo benefició a un sector del Gobierno: el de Guillermo Francos. "Fue él o alguien que trabaja para él", dijo la legisladora. Pagano afirmó que el jefe de Gabinete es el único que ha ganado poder en la reciente reestructuración del oficialismo. La diputada también advirtió que el Presidente Javier Milei no está siendo cuidado, ya que sus funcionarios se están "matando por el poder" por debajo de él.