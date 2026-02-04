Un clásico de los miércoles: detenciones, gases y palos

La movilización en el Congreso era pacífica y por la vereda, pero los efectivos fueron al choque. Detuvieron al padre Paco Olveira.

El padre Francisco Paco Olveira fue detenido este miércoles a la tarde durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, por lo que diputados de Unión por la Patria (UxP) se hicieron presentes en el lugar y consiguieron su liberación.

La directora periodística de Página|12, Nora Veiras, leyó al aire el mensaje que el padre Paco Olveira hizo llegar a sus compañeros de Curas en Opción por los Pobres luego de ser detenido durante la manifestación de este miércoles.

“Todo mal, todo quemado por el gas, me detuvieron, me soltaron y me volvieron a detener. Ahora por entrar en la Superintendencia de Drogas de la Policía Federal, por qué me llevaron acá, no sé, por ahora estoy en el camión celular”, leyó la periodista.

El sacerdote había sido escoltado por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, hasta el móvil de la Policía Federal donde quedó demorado, supuestamente, “por resistencia a la autoridad”. Si bien fue liberado en una primera instancia, debido a la intervención de los diputados, al poco tiempo volvió a ser aprehendido por las fuerzas de seguridad.

Según confirmó Carmen Verdú, una de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que acompaña a los detenidos durante esta marcha, son cuatro las personas detenidas en el exdepartamento central de la PFA, en la actualidad de Drogas peligrosas: Francisco Paco Olveira, Ivo Enriquez, Miguel Cali y Fidel Thomas Bravo. Hasta esta tarde se convalidaron dos de estas detenciones por resistencia a la autoridad con respecto a Cali y Enriquez, sumándose a éste último los delitos de lesiones leves y agravadas.

El 12 de noviembre del año pasado, ya había sido detenido, también por la Policía Federal en otra de las marchas de los jubilados y había sido liberado, el mismo día, horas después.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo posteriormente el padre Paco, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.

La habitual marcha de los jubilados tuvo como siempre un enorme despliegue policial. La marcha fue por la vereda, acorde al protocolo de las autoridades, pero eso no impidió la provocación policial, con golpes y gases.

Además de los jubilados, las personas con discapacidad también fueron blanco de la represión, arrestos incluidos. Y también hubo gases contra trabajadores de prensa, que horas antes habían reclamado en contra de la derogación del Estatuto del Periodista, que está incluido en la reforma laboral.

Efectivos de Gendarmería se sumaron desde la avenida Entre Ríos a la Policía, lo que deriva una proporción enorme de uniformados por cada manifestante.