Un cura uruguayo apuntó duro contra Tini Stoessel por sus letras

El sacerdote grabó un video para concientizar a los padres sobre las canciones de la joven cantante y sus mensajes.

El fenómeno de Tini Stoessel parece no solo preocuparle a Diego Topa y Leo García, sino también a un sacerdote uruguayo, quien se detuvo a analizar el éxito de la artista en su país y alertó a los padres de los niños y adolescentes sobre los mensajes de la cantante argentina.

El cura grabó un video que luego compartió en redes donde expuso su preocupación por el éxito que tuvo Tini en su ciudad. La artista se presentó en Uruguay el pasado 7 de octubre y llenó el Estadio Centenario.

Ante esta situación, Jaime Fuentes se sintió en obligación de hablarles a los padres de los chicos que escuchan a Tini Stoessel y pidió que la virgen los proteja: “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás”.

“Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más”, relató.

EL SACERDOTE TILDÓ DE PELIGROAS LAS PRODUCCIONES DE TINI STOESSEL

Y confesó que le preocupó aún más por la masiva convocatoria en Montevideo. “Me entró un poco más la curiosidad por saber las causas del éxito, y ahí, qué quieren que les diga. Sobre todo me dirijo a los papás y a las mamás de las criaturas que llenaron el Estadio: ¿ustedes han visto algún video?”, preguntó el obispo emérito.

“¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia”, añadió

“Yo quería nada más que levantar la liebre, porque no me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este, y no decir nada”, cerró.