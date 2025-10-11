Un detenido en Km 3 por daños en una vivienda

El aprehendido provocó daños en una casa del barrio Sismográfica y amenazó con un arma blanca al dueño de la vivienda.

Personal policial de la Comisaría Mosconi intervino este sábado, a las 2:20, por un llamado que recibió desde una vivienda de la calle Cerro Redondo, en el barrio Sismográfica. En ese lugar detuvo a un hombre que provocó daños en una vivienda y profirió amenazas con un arma blanca contra el dueño de la casa.

El detenido fue identificado por fuentes oficiales con las iniciales B.F.N, de 34 años. Además de su detención fue secuestrado un cuchillo con mango plástico. El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Mosconi hasta que comparezca ante el juez penal de turno.