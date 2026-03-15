Un detenido por robar cables en el Parque Industrial

Tras un rastrillaje en la zona, la policía demoró a uno de los sospechosos con rollos de cobre y una herramienta.

Personal de la Unidad Operativa Zona Sur de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia detuvo este domingo a un hombre acusado de sustraer cableado en el barrio Parque Industrial.

El hecho se registró alrededor de las 19:00, cuando un testigo se comunicó con la policía para advertir sobre la presencia de dos hombres que se encontraban cortando cables de un poste ubicado sobre la calle Pioneros Patagónicos.

Según indicó el denunciante, uno de los sospechosos se retiró caminando en dirección al barrio Fracción XV, mientras que el otro permanecía en las inmediaciones. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector.

Durante el operativo, los policías lograron localizar y demorar a un hombre de 29 años que coincidía con la descripción brindada. Al momento de la intervención, el sospechoso tenía en su poder varios rollos de cable de cobre y una tenaza metálica.

Asimismo, los uniformados lograron ubicar el lugar desde donde habrían sido sustraídos los cables y dieron aviso a la empresa YPF, cuyos representantes se presentarán en la dependencia policial para formalizar la denuncia correspondiente.

El detenido fue identificado como Juan Manuel T., de 29 años, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.