Un gremio asegura que no negocia

El anuncio del gobernador Mariano Arcioni sorprendió a los trabajadores estatales. Las declaraciones del mandatario generaron más dudas que certezas en los empleados de la administración pública y desmintieron que estén negociando con las autoridades de Fontana 50 para el pago de lo que quede de deuda de estos meses, más el medio aguinaldo, tal como afirmó que hacían el ministro de Economía, Oscar Antonena.

En diálogo con El Patagónico, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SiTraViCh), Carlos Milani, aseveró que “nos quedan muchas dudas porque se habló del pago de julio y comenzar con los pagos de agosto, pero no se habló del resto de los sueldos ni cómo se sale del pago de octubre ni cómo y en qué fecha se pagarían los haberes en noviembre. Tampoco se habla de medidas que se van a tomar y cómo se va a salir en el futuro de esta situación porque sus medidas económicas nos llegaron a esta situación”.

El dirigente gremial destacó que no tuvieron novedades de una reunión con el gabinete de Arcioni. “No hemos tenido novedades de la reunión de la que tanto hablan. Estuvimos reclamando ser atendidos por Provincia porque la situación es insostenible y no podemos resistir más. Es imposible seguir trabajando sin los salarios”, cuestionó Milani.

“El gobernador miente cuando dice que habla con los gremios porque ayer (por el martes) estuvimos nueve organizaciones sindicales y no nos recibió. Se inventaron excusas y mentiras como que no podíamos reunirnos porque el secretario (general de Gobierno, Javier) Touriñán es paciente de riesgo. Cuando el día anterior en la asunción del secretario de Pesca hubieron más de 30 personas en un espacio y a nosotros no nos quisieron recibir. No entendemos por qué suceden estas cosas”, cuestionó.

“Parece que el gobernador nos tiene miedo. Nosotros deberíamos tenerle miedo por la situación a la que nos ha llevado y cada vez que hace un anuncio hay un montón de dudas que no se explican”, agregó.

Milani remarcó que el pedido de los gremios estatales es que Arcioni los reciba en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Oscar Antonena. “Nosotros queremos que nos reciban a todos juntos. Así como en un acto oficial puede haber 30 personas, o más, queremos que nos reciban el ministro de Economía y el gobernador. Hay lugares dentro de Casa de Gobierno que son amplios y que se pueden usar para respetar las medidas sanitarias”, argumentó.

“Queremos tener una reunión porque no queda claro cómo se va a solucionar definitivamente la situación de Chubut. Tampoco queda claro cuáles son las medidas que van a aplicar en un futuro porque, por lo que vemos, siguen las mismas recetas de siempre que son endeudamientos”, sentenció.