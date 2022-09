Carlos iba a dejar su auto a la casa para ir a trabajar por otro medio cuando quedó anegado en Lisandro de la Torre casi Chile. Un camionero que pasaba lo rescató. Idéntica suerte corrió una camioneta.

“Iba para la casa a dejar el auto y volver al trabajo cuando no respondió más. Quedo flotando el auto; tuve que abrir el vidrio y subirme al techo. Me rescató un camión. Me asusté mucho en el momento”, le contó Carlos a la cronista de Tveo Comodoro.