Ocurrió en el asentamiento Villa Junín, Departamento Las Heras. La víctima fue identificada como Leonel Ortiz. Los autores escaparon en un auto y son intensamente buscados por la Policía provincial.

Un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco

Un aberrante hecho ocurrió este lunes por la noche en el asentamiento Villa Junín del Departamento Las Heras, provincia de Mendoza, donde un nene de 7 años fue asesinado en medio de un tiroteo entre bandas narco. El menor llegó a ser trasladado al hospital local, pero la pérdida de sangre.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del citado barrio.

Según las primeras averiguaciones, un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

Por su parte, los autores habrían escapado en un automóvil de color rojo y son intensamente buscados por la Policía provincial.

El caso quedó en manos del fiscal Oscar Malla, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar y capturar a los sospechosos de haber asesinado a Leonel.

El dolor de la familia

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?“, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió este lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó.