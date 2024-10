Un repaso por la historia de luchas de la Universidad

El intendente Othar Macharashvili expresó su emoción ante la participación y el involucramiento de distintos sectores de la comunidad en la marcha que este miércoles se realizó en Comodoro para repudiar el veto del presidente Javier Milei al presupuesto que el Congreso definió para las universidades públicas, entre ellas la San Juan Bosco.

“Hoy una vez más nos hicimos presente en esta plaza, en esta marcha nacional en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública y en defensa de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad, de esta provincia y de este país”, sostuvo el intendente.

Sin título.jpg

En alusión a la decisión del veto de la normativa que financia las casas de altos estudios estatales y al debate que se generó en el parlamento, dijo que “nos costó mucho llegar a que el Poder Legislativo Nacional vote la Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas. Logramos, entre todos, con esa marcha multitudinaria de abril que entendieran la importancia de lo que es la universidad pública para el desarrollo de nuestra Nación, para la soberanía de nuestro país, para la evolución social de nuestros jóvenes y hoy nos vemos en el punto donde el Ejecutivo Nacional quiere borrar con el codo lo que el pueblo votó en las dos cámaras y por eso la ciudadanía, vuelve a salir a las calles movilizada para respaldar lo que los representantes del pueblo definieron”.

Sin título.jpg

En la misma línea, Macharashvili exhortó a los distintos sectores sociales a buscar nuevamente los votos para sostener la ley y “para demostrar que no por fuerza se gana, sino que, por convicción, por desarrollo, por la cultura, la información de un país. Entonces –continuó- esto no es que inicia hoy y se termina hoy, debemos seguir estando y debemos seguir contagiando a cada uno de nuestros jóvenes y de nuestros vecinos. Esto no es una pelea partidaria, esto es una lucha por los derechos de cada uno de los ciudadanos de este país, ya que los fondos para estas universidades los pone la gente con sus impuestos, trabajando todos los días”.

Particularmente en relación a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Ejecutivo Municipal puso énfasis en las luchas y el esfuerzo que costó crearla y mantenerla. “Hoy volvemos a luchar porque la educación universitaria es esencial”, remarcó al tiempo que agradeció el respaldo de los presentes no sólo por la universidad pública, sino por todos los jóvenes, hijos y nietos, que tienen derecho a tener una educación y una formación para mejorar su situación social y el desarrollo de nuestro pueblo”, concluyó.