Un ritual sonoro en casa: Pablo de Marte toca en vivo y anticipa nuevo material

Este viernes 31 de mayo, Pablo de Marte presentará su cassette Versiones en baja fidelidad vol. 1 en su propio estudio de grabación, “Agua en la Luna”. El show será con entrada libre, en un espacio reducido y ya con cupo completo, lo que le imprime un carácter íntimo, artesanal y decididamente alternativo.

El evento no es solo un lanzamiento musical: coincide con una fecha especial para el artista. “Desde hace años festejo mi cumpleaños haciendo música —cuenta Pablo—. Grabo, compongo o hago algo referido a la música ese día. Es como un ritual que tomé de la historia de Benito Quinquela Martín , que para su cumpleaños comenzaba y terminaba una obra nueva. Me inspiró a dedicar ese día a lo que amo hacer”. No sorprende entonces que muchas de sus canciones y sesiones hayan sido publicadas durante mayo a lo largo del tiempo.

El estudio donde se realizará el show tiene un valor emocional clave: “Agua en la Luna es mi refugio del mundo. Lo armé a pulmón en 2016 para grabar mis canciones y con los años se convirtió en un hobby-trabajo, porque también grabo a otros artistas”, explica.

En cuanto al formato del concierto, Pablo de Marte retoma su esencia con un “full solo set”, un modo que lo devuelve a los comienzos: “Estoy volviendo a lo mínimo, a encontrarme otra vez. Uso loops, baterías minimalistas de un teclado Casio de los 90, guitarra, teclado y una voz que pasa por un tubo de teléfono viejo. También voy a tocar canciones nuevas del próximo EP”.

La propuesta incluirá la participación de Yoa García, amiga y música con quien ha colaborado en otros proyectos. “Tiene una muy buena energía. Nos conocimos cuando filmé un videoclip para su banda y después tocó los teclados en mi formato banda. Me venía contando que estaba trabajando en su proyecto solista, y me pareció una gran oportunidad para compartir el espacio y escuchar sus canciones”.

Además de la presentación en su estudio, Pablo ya tiene fechas programadas para los próximos meses y promete novedades: “Pronto va a salir el EP nuevo, dividido en dos partes”, anticipa.

Sobre el espíritu de este tipo de eventos, el artista reflexiona: “Siempre me fascinó la idea de transformar espacios comunes —un living, un patio, una cocina— en lugares donde el arte pueda suceder. No siempre hacen falta grandes escenarios, sino artistas con convicción y deseos de crear. Hay que seguir generando espacios alternativos e independientes”.

Para Pablo, el contacto cercano con el público también es parte fundamental de la experiencia: “Al estar la gente cerca se puede sentir más su energía. Hace mucho que no toco en un lugar tan íntimo, así que también va a ser una forma de redescubrirme”.

Con un pie en la nostalgia del cassette hecho a mano y otro en la experimentación contemporánea, Pablo de Marte sigue trazando su propio mapa musical: sensible, autogestionado y profundamente personal.