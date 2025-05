Comodoro dio más de 700 solistas y grupos en los últimos años

Lo que comenzó como una simple playlist se transformó en un verdadero archivo musical de Comodoro Rivadavia. A mediados de 2023, Gerardo Escobar inició una lista en Spotify con un objetivo claro, cual es reunir a todos los artistas de la ciudad, sin distinción de género musical, y con una única regla: incluir un solo tema por banda o solista.

Con el paso de los meses, la lista migró también a YouTube, donde ya se pueden encontrar más de 260 canciones y discos bajo la misma consigna. Pero la historia no terminó ahí.

La semana pasada, Escobar decidió volcar toda la recopilación en un documento de Word y hacerlo público, lo que generó una respuesta inmediata por parte de la comunidad.

La lista escrita se viralizó rápidamente y comenzó a recibir una oleada de aportes. Aparecieron nombres que no figuran en plataformas digitales, pero que viven en la memoria de generaciones: bandas y artistas de los años 60, 70, 80, 90 y principios de los 2000. Hasta el momento, ya se contabilizan 748 nombres, y el número sigue creciendo.

“La idea nunca fue cerrar la lista, sino que siga viva, que se alimente de la memoria colectiva”, cuenta Escobar, quien continúa recibiendo sugerencias a través de su cuenta de Instagram: @cnfltr.

Este archivo, que comenzó como una iniciativa personal, se convirtió en un reflejo del entramado musical de Comodoro a lo largo de las décadas, una verdadera cartografía sonora de la ciudad.

LISTA COMPLETA HASTA EL MOMENTO

+o Negro, ´ta madre 06.lotto, 113 Vicios, 11 Milímetros, 2 Renglones Medio Estribillo, 25 Abriles, 5 Centavos, 9000, Abelardos, Aceleración, Acrimonial, Acuarela, Adagio, Aguijón, Agustina Gorlier, Al Borde, Al Doping Clean, Alakran Márquez, Alcoleman, Alejandra Saint Pe, Alejandro Cárcamo, Alejandro Julián, Adrián Alexandre Tapia, Aliados del Metal, Alkimia, Alma de Acero, Almagor, Alto Blues, Alvaro Emanuel, Agente Naranja, Amapola, Amarillo en Perú, Amarú, Ambar, Ancora, Andrea Alberelli, Andy de la Fuente, A Néstor no le gusta el Indie, Antares, Ante Ruinas, Antihumano, Anto Peralta, Arcada, Archibaldo's, Argentauros, Areneros, Arlequines, Arpía, Arte Infernal, ASTRA, ATROFIA, Audiodidactas, Autumn Blood, Ave Fénix, Axioma Delopren, Bandalos, Barlovento, Bichos de Cera, Blessed Crew, Blues 57, Bloodbath, Bríos, Brian Vidal, Brutal Masturbation, Bruthal Ceremony, Bruto, Buena Cepa, Camaleones Vintage, Canto Diadema, Cañero y su Conjunto, Caporal, Caravana de Arrabal, Carburación, Carmela y los Monjes, Catango, Carolo, Cascote, Cegador, Charly Amado, Chenque, Chica Zapatilla, Chinchimoyes, Chris Stars, Chulengo Jazz, Ciencia Blues y la Fecundación del Sistema Solar, Cítricos Extravagantes, Clandestino Rock del Sur, Coloco Club, Coni Fabiani, Consecuencia, Consumado, Cosecha Especial, Cristian English, Cristo Reventon, Crudas Vivencias, Cuerpos Celestes, Cystyc, Dagdar, Daniel Dalla Longa, Daniel Reynozo, Dario Soto, Darkside, Del Palo Santo, Delta, De Santo Nada, Deina, Deja-vu, Demasiada Presión, Dementes en Fuga, Desmanes, Despido, Destructor, Deudor, Dibujados, Diente de Leche, Dios te Salve Vecina, Disgorge, Don Fuenteovejuna, Donna Laborde, Don Perro Cimarrón, Dossier, Dragons, Duendes en Cama, Dulce Azúcar, Dúo Aruma, Dúo Miranda, Duartequiroz, Dr. Rock House, Eclipse, Efecto Mandela, Efecto Tequila, Efexort, El Brujo y los Entes, El Descarte, El Dari del Momento, El Jaimaikino, El Loco Moncho, El Ombú, El Vecino, El Zorzal, Eli Sáez, Eliband, Emeca Ultra, Enrique Dalton, Enzo Antoniazzi, Eólica, Erica Klappenbach, Escafandra, Escampar, Esteban Salaberry, Estigio, Estrella Negra, Eternium, Evilvlad, Evisceration, Faby Fernández, Farid Vargas, Fede Cusolito, Fer Escalada, Filadelfia, Fin del Mundo, Fiorenza, Florencia Celani, Frankkystein, Frases Sueltas, Frenesí, Fynn, Gaby Caniza, Gargajo, Garras, Gastón Artigas, Gastón Miguel, Gavilanes, Gecko, Gianne AG, Giuliana Quidel, Gladys Pellegrino, Glacé, Grupo Alfa, Grupo Uno, Guillermo González, Gustavo Chandía, Gustavo Imusa, Haien, Half Plus 7, Hasta el Alma, Herederos del Viento, Hermanos Pachano, Horacio Cocchiarella, Hostile Mad’s Wave, Hugo César Ochandorena, Humana, Iara Krebs, Iara Santana, Igor, Ignacio Stankewitsch, Inesperados, Iniciativa del Cambio, Insumisión, Intaky, Interfectos, Interno 13, Isaac Nomás, It Resides, Ivana Katana, Jack y los Daniels, Jadhes, Jamyng y Los de Pupeto, Jauriman Claim, Javi Curna, Javier Alexandre, Javier Ortega, JCR Music, Jeremías Casares, Jeremías Santary, Jerónimo Landolfi, Jorge Alvarado, Josefina Amado, Juan Daniel Correa, Juan y la Suya, Julia y Sebastián, Jvlian Mar, Kaiser, Karina Palomo, Karisma, Kelenken, Kibalyon, KION, Klan Destino, Kraken, Kürüf, Kyrie Eleison, La Banda del Carro Rojo, La Banda de Juan K, La Blue Sky Band, La Cofradía Rock, La Cuerda, La Diabla, La Fuerza, La Furiosa, La Mayor, La Parca, La Parte de Atrás, La Patada de Mandinga, La Patrulla Espacial, La Pesada del Dub, La Petru, La Porra, La Rama, La Reina y yo, La Resaca, La Rochela, La Rueda de Orfeo, La Sociedad Imperio, La Torcida, La Urbe, La Vecina, Laico, Laura English, Lautaro Sebastián Rodrígues, Las Piedras, Leandro Haro, Leandro Quiroga, Legion WRLD, Leslie Buron, Lexx.kb, Liga de Barrios, Live Rock, Lobo Negro, Los Bams, Los Boyeros, Los Cheremeques, Los Chinos que no Sabían Karate, Los Diablitos del Rincón, Los Dinosaurios, Los Fredes, Los Funky Blinders, Los Hermanos Calo, Los Hermanos Falcón, Los Hijos del Tío Tito, Los Inersicos, Los Infieles, Los Lugares Vacíos, Los Nenes de Gras, Los Novatos, Los Hijos del Viento, Los Novios Suplentes, Los Robaleros, Los Rulos de Juanjera, Los Skalopez, Los Trovadores del Sur, Lucas Inayado, Lucho Jarra, Lucho Martínez, Luciano Helguero, Lunáticos, Luz Verde, Mandarina Proyect, Mano a Mano, Malamïa, Malarreado, Malé Aroca, Malevo, Marcelo Aibar, Marcelo Falcón, Marea Roja, Marisel López, Martin Damián, Martin De Caro, Martin Gutiérrez, Mártir, Mati Ass, Matices, Matuasto, Matus Rock, Maxi Agustín, Maxi Pérez, McFly & Los Elementales del Éter, Mengua, Menos Mal, Mentes Lúcidas, Moxta, Morgue, Motor X, Mumo & The Guardians, Nacho Mena, Nano DHC, Negralma, Negrazo, Nenes Grandes, Neo, Nico Diadema, Nico Hernández, Nito Saiz, Nautilus (N.T.L.S), Navajas de Cartón, No No No, No Va Más, Noelia Soto, Novishok, Nuez Moscada, Oasis, Obra Negra, Omar Bayón, Oscar Payaguala, Oscuro Deseo, Odisea, Ojos Lejanos, OS Cabeza Da Cuchi, Otra Nota, Óxido, Pablo Miranda, Pablo Madueño, Pablo de Marte, Pájaros Negros, Pajarito, Pancho Villa y su Alacrán muerto, Patricio Cunningham, Pepatueyu, Perkance, Palo Gioia, Perrx Rabiosx, Pescado y sus Bacalaos, Picaporte, Piel Morena, Pippers, Plance, Plata NO, Plaza Francia, Plexus, Polifonía, Pollo Morales, Pontenfor, Poesía Urbana, Polaroid, Póstumo, Preeminence, Piel Canela, Primaleón, Proyecto Terra Santa, Puje Jazz, Puntapié, Quinto Elemento, Ramón Queipul, Rapkademia, Ray Lagarto, Razón de Ser, Razzia, Raybet, Rebelión, Redención, REO (Resistiendo el olvido), Relicario, Repatra la Aplanadora del Sur, Reni, Revolver, Rey Cavernet, Rocío Cerezo, Rocknac, Rodantes, Rosa Chicle Percusión, Rytmo7, Rubén Patagonia, S.I.C.K., San Jorge Big Band, Salvaje San Segundo, Salsa Son, Sangre Sucia, Santa y Bárbara, Santos, Saudade, Seba de Martini, Scraf, Seba Blessed, Seba Uribe, Servite Kike, Sexto Sentido, Shaman Herrera, Sin Anestesia, Sin Consumición, Sin Fronteras, Sin Kadafy, Sin Rumbo, Simbionte, Similares, Simón La Trampa, Sobremarcha, Solarium, Soul Rebel, Spykeback, Starless Aeons, Sublevados, Sudaks Punk, Sur Orquesta, Sr. Show, Stallion, Suricatos, Tenebrae, Timoteo y su Granja de Hormigas, The Acid House, The Bebés, The Original Blues Company, The Otherness, The Farra Folk, The Tramps, The Trams, Tiempo Azul, Tierr´all, Tierra de Locos, Titín Naves, Titín y los Nancy del Carmen, Tiramisoul, Toco y me voy, Tomás Peiretti, Torre de Babel, Toty Tablón, Trama y Urdimbre, Transgresión, Tres Extraños, Trío Nuevo Canto, Trío típico Moderno, Trueno Negro, Tucanes, Turcan San Román, Tus n`migos, Umbratil, Underdying, Urbanos, Valkiriabeat, Valtagor, Va Pa´ Arriba, Vasco Salaberry, Vector, Velatorio, Velocidad Controlada, Venus, Vestigio, Victory Metal, Vida de Perros, Viejos Trapos, Viento Frío, Viejo & Duro, Vileces, Violent Fun, Vitsuoki, Voces de Tribu, Voy a Cabecear un Auto, Vril, Wardogs, Warriors, Wayra y Mar, Werken, Wrrn, Xantofobico, Ximeria, Yenko Rock & Fun, Z.E.N, Zig Zag, Zirak, Zombie, Zomo Warmis Sikuris, Zoom y Zorro Gris.