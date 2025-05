Alberdi: "Le di US$11.500 a Karina en mano y nunca más los vi"

A la par de los escandalosos desvíos de fondos públicos para la campaña libertaria detectados en las regionales de PAMI, ANSES y otros organismos estatales, este martes un importante exdirigente de La Libertad Avanza (LLA) reveló fuertes desmanejos financieros en el partido de Gobierno. En diálogo exclusivo con Diagonales Stream, Gastón Alberdi, heredero del histórico intelectual argentino, reveló que le entregó 11.500 dólares a Karina Milei “en mano” pero fueron a parar “a las arcas de la familia” del Presidente: “Nos lo pedían a todos. Nunca más los vi”.

“Yo actué como una persona adulta, hice aportes genuinos. Le aporté 11.500 dólares que nunca más los vi, se los entregué directamente a Karina Milei. En mano, en un sobre de papel madera. Fueron 11.500 dólares en concepto de apoyo a la campaña. Nos pedían a todos; Karina Milei nos pedía, obviamente. Fue a las arcas de la familia Milei”, afirmó el exreferente libertario, quien hace tiempo rompió con el oficialismo por sus diferencias con el programa de Gobierno y, especialmente, por los presuntos hechos de corrupción que rodean al Jefe de Estado.

“POR DEBAJO DE LA MESA”

“Milei sigue facturando a manos llenas ahora. No ama la política, no sabe hacer política, no le interesa la política, solo le interesa facturar. El sueldo como Presidente es lo de menos: lo importante es lo que viene por debajo de la mesa. La facturación está al día”, disparó en ese sentido Gastón Alberdi. Y remarcó: “Está entregando el país, cosa que los chicos de entre 16 y 40 años no ven. Somos una factoría del Reino Unido, de la Unión Americana y de Israel. Hay dos empresarios que fomentaron a Milei: uno, por acuerdo con Mauricio Macri que se llama Eduardo Elsztain, y el otro, Eduardo Eurnekián”.

La salida del exlibertario se dio en 2021 después de una discusión con el “León”. Contó que de LLA “se fue solo, no lo ‘fueron’”, como sí alegó el legislador porteño Ramiro Marra: “Como amigo estoy dolido, como persona. Milei me llamaba solicitándome que dé de baja mi candidatura como diputado nacional por la provincia de Córdoba, que dé de baja a la UCeDé. Yo le dije que no porque era un armado liberal, que íbamos a sacar más diputados. Y salió a denostarnos en las redes”.

La relación se quebró: “Una noche me llamó a las 3 de la mañana, porque el señor vive de noche, como no se medica con lo que mandó el psiquiatra para que tome cuatro veces al día… Como no se medica y no come bien anda extasiado, completamente disociado de la realidad. Entonces pretendió mandarme, y a mí el único que me manda es el ‘Uno’”. Actualmente, las críticas de Gastón Alberdi son todavía más fuertes que las de entonces: “Milei gobierna para el culo, en el mundo se nos ríen”.