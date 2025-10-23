Torres reactivó 204 viviendas abandonadas por Nación

Junto al titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, el gobernador de Chubut firmó el acuerdo que permitirá a la Provincia finalizar las unidades habitacionales ubicadas en el barrio Etchepare de Trelew y generar más de 250 puestos de trabajo en el sector de la construcción.

La obra será ejecutada con íntegramente con recursos provinciales y forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que autoriza a Chubut a concluir obras nacionales inconclusas y, al mismo tiempo, desendeudarse.

Ignacio Torres dio así este jueves otro paso clave en la reactivación de obras postergadas por el Estado Nacional. Ahora, el Gobierno de la Provincia será el encargado de financiar y culminar la última etapa de una obra largamente postergada y que dará empleo genuino a más de 250 trabajadores del sector de la construcción. “Hoy tenemos el profundo orgullo de decir que en Chubut estamos volviendo a construir el primer Procrear de la República Argentina”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

En el marco del acto desarrollado esta mañana en la zona donde están ubicadas las unidades habitacionales, el mandatario reconoció el acompañamiento del vicegobernador Gustavo Menna y la labor de los diputados que sancionaron por amplia mayoría el acuerdo suscripto oportunamente entre Chubut, Nación y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la transferencia y continuidad de los contratos de obra existentes.

EL TRABAJO, LA PRINCIPAL BANDERA

La continuidad del Plan en el barrio Etchepare, cuya ejecución se vio interrumpida tras la suspensión de la obra pública a nivel nacional, estará a cargo del IPV, será financiada con recursos íntegramente provinciales y garantizará el acceso a la vivienda a más de 200 vecinos de Trelew.

“Esta no es una causa de un partido político; esta es una causa de todos porque el trabajo es la bandera que tenemos que poner por encima de todas las banderas”, expresó Torres.

El mandatario recordó que a poco de asumir al frente del Ejecutivo, en Chubut “teníamos muchas obras frenadas, miles de familias que no sabían qué iba a pasar con su trabajo”. Señaló que ante ese escenario adverso, “nos sentamos con el Gobierno Nacional, le explicamos que las cosas se pueden hacer bien, nos tuvieron a las vueltas, fuimos a golpear las puertas que teníamos que golpear y hoy tenemos el profundo orgullo de decir que en nuestra provincia estamos volviendo a generar trabajo”.