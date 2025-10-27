El mapa político del Congreso cambiará a partir del 10 de diciembre. Tras las elecciones legislativas del domingo, La Libertad Avanza sumará 64 bancas y se consolidará como primera minoría, mientras que el peronismo mantendrá 46 escaños y otras fuerzas provinciales completan la nueva composición.

Quiénes son los nuevos diputados que asumirán el 10 de diciembre

Aunque el oficialismo no logró el quórum propio, quedó más cerca de alcanzarlo y reducirá su dependencia de acuerdos con otros bloques, lo que le permitirá impulsar su agenda legislativa con mayor margen.

Diputados de La Libertad Avanza

Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio “Tronco” Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, María Fernanda De Sensi, Joaquín Ojeda, María Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Javier Sánchez, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri, Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Sodano, Marcos Patiño, Laura Rodríguez Machado, Enrique Lluch, Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Diego Hartfield, María Gruber, Gabriela Flores, Carlos Zapata, Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Mercedes Goitía, Guillermo Agüero, Virginia Gallardo, Abel Chiconi, Alfredo González, Bárbara Andreussi, Aníbal Tortoriello, Gastón Riesco, Margarita Mondaca, Atilio Basualdo, Maira Frías, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Brizuela, Gino Visconti, Adrián Ravier, Jairo Henoch Guzmán y Miguel Rodríguez.

Diputados del peronismo (Fuerza Patria y aliados)

Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Itai Hagman, Raquel Kismer, Santiago Roberto, Lucía Cámpora, Fernando Monguillot, Claudia Palladino, Sergio Dolce, Julieta Campo, Raúl Hadad, Juan Pablo Luque, Graciela de la Rosa, Guillermo Michel, Laura Marclay, Abelardo Ferrán, Varinia Marín, Gabriela Pedrali, Emir Félix, Adriana Serquis, Jorge “Gato” Fernández, Juan Carlos Molina, Moira Lansesán, Caren Trepp, Agustín Rossi, Alejandrina Belén, Jorge Mukdise, Cecilia López Pasquali de Balmaceda, Marcelo Barbur, Osvaldo Jaldo y Agustín Tita.

Diputados de otras fuerzas

Provincias Unidas: Juan Schiaretti.

Independencia: Gladys Medina, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Gisela Scaglia, Pablo Farías, Martín Lousteau, Diógenes González, María Inés Zigarán.

Innovación Federal: Bernardo Biella, Oscar Herrera Ahuad.

Izquierda: Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman.

Producción y Trabajo: Fabián Martín.

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota.

La Neuquinidad: Karina Maureira.

Con esta nueva composición, Milei gana margen de maniobra política, el peronismo conserva peso propio y los bloques provinciales se convierten en el árbitro de las grandes votaciones del Congreso.