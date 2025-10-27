Chubut dijo "Sí": se eliminarán los fueros políticos y gremiales tras una votación histórica

Según los datos oficiales, el 63,61% del electorado votó por el “Sí”, mientras que el 36,39% se inclinó por el “No”. De esta manera, la propuesta impulsada por el gobernador Ignacio Torres obtuvo un respaldo contundente y permitirá modificar la Constitución Provincial para poner fin a los privilegios judiciales de políticos, jueces e integrantes del sector sindical.
El referéndum popular planteó la pregunta:
“¿Aprueba la modificación de la Constitución Provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”.
Los artículos 247 y 248 de la Carta Magna chubutense, que fueron objeto de enmienda, establecían la inmunidad procesal y de ejecución para funcionarios públicos y gremialistas.