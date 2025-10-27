Con una participación moderada y marcada por el debut de la Boleta Única de Papel, la provincia de Chubut aprobó este domingo 26 de octubre una de las reformas institucionales más importantes de su historia reciente: la eliminación de los fueros para funcionarios públicos y dirigentes gremiales.

Chubut dijo "Sí": se eliminarán los fueros políticos y gremiales tras una votación histórica

Según los datos oficiales, el 63,61% del electorado votó por el “Sí”, mientras que el 36,39% se inclinó por el “No”. De esta manera, la propuesta impulsada por el gobernador Ignacio Torres obtuvo un respaldo contundente y permitirá modificar la Constitución Provincial para poner fin a los privilegios judiciales de políticos, jueces e integrantes del sector sindical.

El referéndum popular planteó la pregunta:

“¿Aprueba la modificación de la Constitución Provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”.

Los artículos 247 y 248 de la Carta Magna chubutense, que fueron objeto de enmienda, establecían la inmunidad procesal y de ejecución para funcionarios públicos y gremialistas.