Una compañera de TV dejó mal parado a Ricardo Canaletti

Aunque Majo Martino suele evitar los escándalos y peleas mediáticas, esta vez no pudo contenerse y expresó su descontento con su colega Ricardo Canaletti a través de las redes sociales. La panelista de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en El Trece, compartió un contundente mensaje en su cuenta de X: “¡Qué mal compañero Canaletti! ¡Por favor!”.

La situación que detonó el mensaje de Majo Martino no fue aclarada públicamente por ella, pero el contexto de su descontento parece tener raíces en una serie de interacciones tensas que han ocurrido en el programa. Hace unos días, mientras Carmen Barbieri intentaba entrevistar a un dirigente piquetero, Canaletti subió el tono, provocando un momento incómodo que culminó con la suspensión de la entrevista.

Al día siguiente, el periodista experto en crímenes insinuó que la culpa del episodio recaía enMajo Martino, acompañando su acusación con una imagen en la que aparecían juntos y la frase “me hago cargo”. “Totalmente. Encima está al lado mío, me pega, me empuja, me patea”, bromeó Canaletti en aquella ocasión.

EL ENOJO DE MAJO MARTINO CONTRA CANALETTI

Sin embargo, lo que podría haber sido percibido como una broma, claramente no fue tomado de la misma manera por Majo Martino, quien está actualmente en Nueva York cubriendo la Copa América 2024. Durante una transmisión en vivo desde Estados Unidos, Canaletti hizo un comentario que exacerbó la tensión: "¿El próximo partido de Argentina con quién es? A ver vos, Leo, porque no creo que la nena lo sepa".

Martino no dejó pasar el comentario y respondió de inmediato: "Sí, Canaletti. Sí, señor machista, lo sé. Vos la otra vez no estabas, Carmen, pero cuando Canaletti se enteró que con Eugenia veníamos a cubrir la Copa dijo: 'A las chicas mandenlas a cubrir moda, a Milán'. Pero las mujeres también podemos hacer esto".

CANALETTI EN LA MIRA DE LAS REDES SOCIALES

Este cruce en vivo evidenció una discordia que probablemente se venía gestando desde hace tiempo y que alcanzó su punto álgido con las declaraciones de Martino en sus redes sociales. La fricción entre ambos periodistas no pasó desapercibida, y Ángel de Brito no tardó en preguntar en X: “¿Qué pasa Majo?”, aunque hasta ahora Martino ha decidido mantener el silencio respecto a los detalles específicos de su malestar con Canaletti.

Ricardo Canaletti es conocido por su expertise en temas de crímenes y su personalidad fuerte y, a veces, controvertida. Hace unas semanas el periodista había sido acusado de machista por sus críticas a la China Suárez por su relación con Lauty Gram.