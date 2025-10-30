La mujer fue filmada mientras hablaba por teléfono y el joven le cortaba las uñas. Las imágenes desataron la furia y una posible sanción.

Una diputada peruana hizo que su asesor le corte las uñas del pie en el despacho

El Congreso peruano volvió al centro del escándalo tras la difusión de un video que muestra a la diputada Lucinda Vásquez, representante de San Martín, mientras un asesor —su propio sobrino nieto Edward Rengifo Peso— le corta las uñas de los pies en su despacho. La escena fue difundida por el programa Cuarto Poder.

El video del llamativo momento se viralizó en cuestión de horas, y provocó una ola de repudio tanto en el ámbito político como entre los ciudadanos.

En las imágenes se observa al joven arrodillado, concentrado en la tarea, mientras la congresista conversa con otra persona. Todo ocurre durante la jornada laboral y dentro de las instalaciones del Parlamento. El episodio fue descrito por la prensa como una “vergüenza nacional”.

El programa de espectáculos Amor y Fuego amplificó la indignación con un tono sarcástico. “El Perú está hasta las patas”, comentó uno de los conductores. “En lugar de ir a un spa, usa los recursos del Estado para hacerse los pies. ¡Qué escándalo!”, añadió su compañera.

De la negación al ridículo

Lucinda Vásquez, electa por el partido Perú Libre, fue abordada por la prensa en los pasillos del Congreso. Al ser consultada sobre el video, primero negó los hechos y luego se contradijo. “No obligo a nadie... tampoco es voluntario”, dijo ante las cámaras, en una declaración que desató risas e incredulidad.

Otros testimonios revelaron que no fue un caso aislado. Según una investigación del mismo programa televisivo, otro asesor de la congresista habría sido obligado a cocinarle en su casa durante el horario laboral. “Ahí están nuestros impuestos”, ironizó un periodista.

El caso escaló rápidamente. Las redes sociales bautizaron a Vásquez como “Lady Pedicure”, mientras medios de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Rusia reprodujeron las imágenes. En titulares internacionales se leía: “Congresista peruana usa a su asesor para cortarse las uñas y cocinarle en horario de trabajo”.

Rechazo político y consecuencias posibles

La Comisión de Ética del Congreso anunció que evaluará una investigación formal por uso indebido de personal y recursos públicos varios. Expertos constitucionales señalan que Vásquez podría enfrentar una suspensión temporal o incluso un pedido de desafuero si se comprueba el abuso de poder.

Lejos de ofrecer disculpas, la legisladora difundió un comunicado oficial donde se declaró víctima de una supuesta “venganza política” y acusó a excolaboradores de manipular la información. “Rechazo categóricamente cualquier intento de distorsionar mi labor parlamentaria”, escribió.

Las palabras no lograron contener el repudio. En televisión, los periodistas calificaron la actitud como “una muestra del desprecio que algunos funcionarios sienten por el cargo que ocupan”. Para gran parte de la ciudadanía peruana, el caso resume el deterioro de la clase política peruana y el uso impune de los recursos del Estado.

En tanto, el video viral sigue circulando por todo el mundo como símbolo de una decadencia institucional del Congreso, que parece no tener límites en Perú. El gesto de Lucinda Vásquez, una acción mínima y grotesca, terminó por convertirse en un espejo de la corrupción cotidiana que muchos peruanos denuncian desde hace años.