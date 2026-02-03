Desde la Policía descartaron intencionalidad en la muerte del camionero ocurrida tras un incendio en cercanías de Astra.

Una garrafa conectada a una estufa habría provocado la tragedia del camionero

La Policía brindó este martes una actualización sobre el trágico incendio ocurrido en la tarde del lunes en la vieja estación de servicio de Astra, donde un camionero perdió la vida tras prenderse fuego el vehículo que conducía.

De acuerdo a lo informado por personal policial que intervino en el lugar, las pericias realizadas por el perito ígneo permitieron establecer que el incendio se produjo de manera accidental, como consecuencia del mal funcionamiento de una garrafa utilizada para alimentar una estufa, la cual habría explotado.

En este sentido, se confirmó que no existen indicios de criminalidad y que el hecho no fue intencional. En el lugar trabajaron personal de Comisaría Palazzo, bomberos de Kilómetro 3 y Zona Norte, el fiscal de turno y personal del servicio de emergencias.

Cabe recordar que el camionero había detenido su marcha en el parador de camiones ubicado en la vieja estación de servicio de Astra para descansar. El rodado quedó prácticamente destruido por el fuego y el hombre fue hallado sin vida a pocos metros del vehículo.

La causa continúa bajo investigación judicial, aunque desde la Policía reiteraron que se trató de un hecho accidental.