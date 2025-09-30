El joven de 22 años fue señalado como uno de los autores de un hurto en un comercio. La mujer decidió llevarlo personalmente a la comisaría.

Una madre entregó a la Policía a su hijo acusado de participar en un robo

Un llamativo episodio se registró en Puerto Madryn, donde la madre de un joven decidió entregarlo a la Policía luego de que este fuera señalado como uno de los autores de un robo en una despensa.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió el lunes 29 de septiembre alrededor de las 17 horas, cuando tres hombres ingresaron a un comercio ubicado en calle Estanislao del Campo y sustrajeron distintos elementos. Tras la denuncia, personal de la Comisaría Segunda realizó un rastrillaje por la zona sin lograr ubicar inicialmente a los sospechosos.

Minutos más tarde, el centro de monitoreo informó que la dueña del local estaba siguiendo a uno de los jóvenes, quien fue interceptado en la intersección de las calles Krotevich y Juan Bautista Alberdi.

Ya pasadas las 18 horas, la situación tomó un giro inesperado: la madre de uno de los sospechosos, de 22 años, se presentó ante la Policía y entregó voluntariamente a su hijo, reconociendo su participación en el ilícito.

El fiscal de turno, Dr. Ottero, dispuso que un menor de 17 años involucrado en el hecho sea restituido a sus progenitores, mientras que los mayores quedaron a disposición de la Justicia.