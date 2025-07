Una mujer acusada de dañar bienes públicos en Sarmiento

La Fiscalía de la ciudad de Sarmiento formuló cargos contra Evelyn Russo, de 35 años, imputada como presunta autora de dos hechos de daño contra bienes pertenecientes a la Administración de Vialidad Provincial (AVP). Según la investigación, el 25 de mayo de 2025, alrededor de las 12:40, Russo habría roto el vidrio de la puerta de ingreso de una vivienda oficial y también habría ocasionado daños en una camioneta estacionada sobre la calle General Paz.

La audiencia de formalización de la investigación se llevó a cabo en la sala N° 1 de la Oficina Judicial y estuvo presidida por el juez Ariel Quiroga. Representaron al Ministerio Público la procuradora Marisol Sandoval y el abogado fiscal Daniel Manríquez, quien expuso los hechos y solicitó la apertura formal del proceso.

Durante la audiencia, la procuradora Sandoval presentó los elementos de prueba reunidos hasta el momento, incluyendo el presupuesto de reparación de los daños provocados en el inmueble y el vehículo, ambos pertenecientes al patrimonio provincial.

Además, la representante fiscal recordó que Russo cuenta con un antecedente de salida alternativa en una causa de 2023, cuando fue denunciada por agredir a una empleada policial. En ese sentido, solicitó un plazo de seis meses para completar la investigación preparatoria del juicio.

Por su parte, la defensa pública no se opuso a la apertura del proceso, aunque pidió que no se considere el antecedente mencionado, argumentando que no fue debidamente probado. También planteó que los hechos configuraban un único delito de daño, y no dos, como sostuvo la Fiscalía.

Finalmente, el juez Quiroga resolvió formalizar la investigación preparatoria contra Evelyn Russo, con la calificación legal propuesta por el Ministerio Público. Asimismo, propuso a las partes que analicen la posibilidad de aplicar una suspensión de juicio a prueba (probation) como salida alternativa al proceso penal.