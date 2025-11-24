Una mujer apareció maniatada en la costa y acusa un ataque por venganza

La víctima aseguró que fue interceptada en plena calle, trasladada a la zona costera de Puerto Deseado e inmovilizada con cuerdas. Sostiene que el hecho estaría vinculado a conflictos que involucran a su pareja. La Policía investiga la veracidad del relato y el posible móvil.

La tarde del domingo en Puerto Deseado se vio alterada por una denuncia que movilizó a personal sanitario y fuerzas de seguridad. Una mujer fue encontrada atada de manos en un sector de la costa próximo a la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones. Estaba desorientada, en estado de shock y pidió auxilio a quienes se acercaron a asistirla.

El aviso llegó al servicio de emergencias, que envió a una ambulancia y a patrullas policiales. Al arribar, los agentes liberaron a la mujer y constataron que no presentaba lesiones graves, aunque sí una fuerte alteración emocional.

Ya más contenida, relató que alrededor de dos horas antes caminaba por la cancha de Juniors cuando fue abordada por dos personas. Dijo que la redujeron por la fuerza, la subieron a un vehículo y la trasladaron hasta la costa, donde la ataron y la abandonaron expuesta al viento y al mar.

En su testimonio apuntó a un posible ajuste de cuentas: mencionó conflictos que involucrarían a su pareja, presuntamente vinculados con deudas y con personas relacionadas al consumo y la venta de drogas.

Las fuerzas de seguridad trabajan ahora en reconstruir el recorrido, verificar los dichos de la víctima y determinar si existió participación de terceros. La mujer permanece bajo resguardo y acompañamiento profesional mientras avanza la investigación.