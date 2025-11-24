El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando un hombre abordó a una mujer en la vía pública para arrebatarle sus pertenencias. Tras el forcejeo y la fuga del sospechoso, efectivos de la Seccional Quinta lo aprehendieron a pocos metros del lugar.

Intento de robo en Juan XXIII: una mujer se defendió y la policía detuvo al agresor

La tranquilidad del domingo por la noche en el barrio Juan XXIII se vio interrumpida alrededor de las 22, cuando una mujer de 47 años fue sorprendida por un hombre que intentó asaltarla en la intersección de las calles Kennedy y Congreso.

Según alertó la víctima en un llamado telefónico, el agresor la abordó mientras caminaba y, después de un breve forcejeo, trató de quitarle la cartera y el teléfono celular.

La resistencia de la mujer frustró el robo y el atacante escapó corriendo. Minutos después, personal de la Seccional Quinta que patrullaba la zona logró interceptarlo a una cuadra del lugar, donde fue reducido y detenido. De acuerdo con el informe policial, la víctima no sufrió lesiones y no se registraron otros heridos durante el operativo.