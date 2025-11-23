Detenido tras robar dos cubiertas de una EcoSport en barrio Pueyrredón

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada luego de ser sorprendido a pocos metros del vehículo al que le había sustraído dos ruedas. Llevaba una cubierta en la mano y herramientas utilizadas para el hurto.

Un intento de hurto terminó con un hombre detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Pueyrredón, luego de que personal de la Comisaría Seccional Tercera lo interceptara a escasos metros del lugar donde había sustraído dos cubiertas de una Ford EcoSport.

El hecho ocurrió cerca de las 00.30, cuando la madre del denunciante llamó al Centro de Monitoreo Urbano para advertir que un individuo estaba retirando las cubiertas del vehículo estacionado frente a una vivienda ubicada en La Nación 2571. La mujer aportó características precisas del sospechoso, lo que permitió que los móviles policiales iniciaran un rápido operativo de búsqueda.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el rodado tenía dos ruedas faltantes y que los bulones habían sido desajustados. Minutos después, durante un rastrillaje por la zona, los uniformados encontraron al sospechoso —identificado luego como J.M.S., de oficio mecánico— caminando a unos 50 metros del sitio.

El hombre llevaba una cubierta en una mano y una llave de rueda en la otra. Además, entre sus pertenencias se le secuestró un fragmento de caño de criquet y un criquet azul, herramientas utilizadas para cometer el robo.

Según el parte policial, al momento de ser identificado Salvo intentó proporcionar datos falsos, pero su identidad fue confirmada en la comisaría mediante el sistema digital MiMinSeg. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.