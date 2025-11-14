Una mujer sufrió necrosis por recibir inyecciones de formol durante una biopsia

La hija de la paciente asegura que su madre fue inyectada por error con formol en dos oportunidades durante un procedimiento dermatológico en el hospital Isola de Madryn. Hubo denuncia por mala praxis y abandono de persona. La mujer debió ser intervenida quirúrgicamente por la necrosis provocada por la sustancia.

Alejandra Muñiz denunció un presunto caso de mala praxis en el hospital Isola, de Puerto Madryn, donde su madre habría recibido dos inyecciones de formol durante una biopsia realizada el pasado 26 de agosto. El hecho derivó en graves complicaciones de salud y una posterior intervención quirúrgica por necrosis en el tejido mamario.

Según relató Muñiz, su madre había sido derivada por su médico de cabecera del Prosate a una consulta con el dermatólogo del hospital. El especialista indicó la realización de una biopsia y se retiró del consultorio, dejando el procedimiento a cargo de una médica que —según afirmó la denunciante— no era dermatóloga y estaba acompañada por personal de farmacia.

Muñiz explicó que ingresó al consultorio para acompañar a su madre durante el procedimiento. “La doctora le dijo que iba a aplicarle anestesia para tomar una pequeña muestra. Mi mamá acusó un dolor muy fuerte y la médica volvió a inyectarla”, señaló.

Tras la segunda aplicación, la situación se volvió crítica. “Mamá se retorcía de dolor, se agarraba el pecho, no podía respirar. La médica intentó colocarla en la camilla como pudo. Yo no sabía qué hacer”, recordó.

En medio del caos, Muñiz observó una escena que la impactó profundamente: “La médica la abrazaba fuerte del cuello y le repetía ‘perdóname’. No podía creer lo que estaba pasando”.

La paciente fue trasladada a la guardia, donde le colocaron un suero y la asistieron por una fuerte suba en la presión arterial. Allí, Muñiz buscó explicaciones. “La médica me dijo que fue un error humano y que los frascos estaban mal rotulados. Yo no entendía lo que estaba diciendo”, relató.

Y LE DIERON EL ALTA

La mujer recibió el alta tras un par de horas, pese a que continuaba con fuertes dolores. Ya en su casa, la familia se comunicó con el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas. “Cuando les expliqué lo ocurrido, me preguntaron dónde estaba mi mamá. Al decirles que en el domicilio, me dijeron que debía volver de inmediato al hospital porque tenía que permanecer en observación entre 6 y 12 horas y que existía riesgo de que requiriera una toilette quirúrgica por la posible necrosis que provoca el formol”, afirmó.

La paciente regresó a la guardia del hospital Isola, aunque —según la denuncia— la misma médica que había otorgado el alta inicialmente no quería reingresarla. Finalmente quedó en observación y volvió a ser dada de alta horas después. Con el paso de los días, el cuadro se agravó y debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la necrosis provocada por la sustancia.

“Todo esto comenzó por una biopsia por una lesión en su seno izquierdo. Le aplicaron formol y el tejido se necrosó con el tiempo”, lamentó Muñiz.

La familia presentó una denuncia por mala praxis y abandono de persona. “No queremos dañar a nadie, solo buscamos que la Justicia investigue a fondo y determine responsabilidades. Le pudo haber pasado a cualquier vecino y no queremos que vuelva a ocurrir”, concluyó.

Fuente: Jornada