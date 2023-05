Una niña fue amputada y lucha por su vida tras el ataque de una jauría

Una niña de 9 años se encuentra internada en estado crítico desde el pasado domingo en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba, luego de ser brutalmente atacada por una jauría durante el festejo de cumpleaños de un familiar que se desarrollaba en la localidad de Valle Hermoso. Como consecuencia del violento episodio, la menor sufrió la amputación de uno de sus brazos y una fractura expuesta de omoplato, en tanto que los perros fueron sacrificados.

Según detalló la abuela de la menor en declaraciones radiales, el ataque ocurrió durante la reunión por el cumpleaños de su hermana. “Fui con mi nietita. La mamá de ella no fue. Éramos muchas personas, estábamos comiendo, salió, no sabemos qué pasó si se acercó a los perros que comían o qué”, contó la señora en diálogo con Cadena 3. La mujer aclaró que no era la primera vez que su nieta asistía a ese domicilio, y al mismo tiempo aseguró que los animales estaban “bien cuidados, vacunados y comidos”.

Respecto al estado de salud de su nieta, la mujer comentó: “Está grave. Ya llegó con el bracito amputado y fractura expuesta de omóplato, heridas cortantes en la cabeza y tórax”.

Finalmente, las mascotas fueron sacrificadas por la misma familia, confirmó la mujer durante la entrevista.

En diálogo con TN, Gastón, el papá de la nena, brindó más detalles de lo sucedido: “Fue a pasar el fin de semana allá. Su abuela estaba comiendo cuando mi hija salió al patio a jugar y no entró más. Cuando la vio era como que los perros se la estaban comiendo”.

“Al hospital llego con el brazo que le pendía de un pedazo de músculo. Tuvieron que amputárselo porque era la vida de ella o salvar el brazo”, contó. Y a continuación, completó: “El parte médico dijeron que era muy temprano para saber si ella va a salir adelante o no. Hay que esperar los próximos días”

Verónica Petri, directora del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, brindó más detalles sobre la evolución de la niña. “Ingresó ayer por la noche con amputación del brazo izquierdo, una fractura de omoplato derecho y una lesión vascular en el lado derecho del cuello, contusiones pulmonares y lesiones en cuero cabelludo”, precisó la profesional a la citada señal radial.

A causa de las heridas, la víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

La investigación del hecho quedó a cargo de la la fiscal de la ciudad de Cosquín, la doctora Paula Kelm, quien al ser notificada del sacrificio de los animales ordenó un allanamiento en el domicilio de Valle Hermoso donde fue atacada la menor. Allí se secuestraron los cuerpos de los cuatro perros, que estaban enterrados en el patio de la vivienda.

Fuente: Infobae