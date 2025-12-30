El hecho ocurrió el domingo por la noche en Kennedy y La Plata, cuando una niña pisó una tapa en mal estado y estuvo a punto de caer a un pozo. Vecinos advierten sobre el riesgo para quienes circulan por la zona.

Una tapa de cloaca cedió y casi provoca una tragedia en Kennedy y La Plata

Un grave episodio ocurrido el domingo por la noche volvió a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura urbana y la ausencia de respuestas ante situaciones de riesgo. Cerca de las 20:40, una mujer caminaba por la vereda de avenida Kennedy y calle La Plata, junto a sus hijos, cuando una de las niñas pisó una tapa de cloaca deteriorada, que cedió de manera repentina.

La rápida reacción de la madre evitó que la menor cayera al pozo, aunque el susto fue inmediato y la situación expuso un peligro latente para quienes transitan habitualmente por el lugar. Según relataron vecinos, el sector ya había sido señalado como riesgoso y se intentó advertir de manera provisoria colocando un pallet, un trozo de fibra de cemento y un cono, ante la falta de intervención formal.

Tras el incidente, se realizaron reiterados llamados a distintos organismos, incluida la Policía, pero no se obtuvo respuesta. También se enviaron mensajes a través de redes sociales oficiales, sin resultados hasta el momento.

La preocupación crece entre los residentes del barrio, especialmente por la circulación frecuente de niños que juegan o se desplazan corriendo por la zona. “Es una trampa a la vista. En cualquier momento puede pasar algo peor”, advirtieron.

El reclamo apunta a una solución urgente antes de que el descuido derive en una tragedia evitable. Mientras tanto, el pozo continúa representando un riesgo concreto para peatones y familias que utilizan diariamente esa vereda.