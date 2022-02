Uncharted: Fuera del mapa

Nathan Drake es un astuto ladrón a quien el veterano cazador de tesoros Victor “Sully” Sullivan recluta para recuperar la fortuna que amasó Fernando de Magallanes y que la Casa de Moncada perdió hace 500 años. Lo que empieza siendo un simple robo, acaba convirtiéndose en una frenética carrera alrededor del mundo para hacerse con el botín antes que el despiadado Santiago Moncada, quien está convencido de que él y su familia son los legítimos herederos. Si Nate y Sully consiguen descifrar los enigmas y resolver uno de los misterios más antiguos del mundo, podrían encontrar un tesoro de más de cinco mil millones de dólares y tal vez al hermano perdido de Nate, aunque tendrán que aprender a trabajar en equipo.

Hay millones de jugadores de PlayStation cuyos personajes favoritos son Nathan Drake y Victor “Sully” Sullivan. En esta película, los espectadores verán por primera vez cómo los dos unen fuerzas y cómo un joven Nathan Drake acaba convirtiéndose en un afamado cazador de tesoros. Para el director Ruben Fleischer no es un secreto que los juegos de Uncharted hayan llegado a millones de jugadores y se hayan vendido más de 44 millones de copias de sus seis entregas. “Reflejan toda la magia de lo que me gusta del cine”, dice. “Siempre he soñado con crear una película de aventuras en la que se viaje por todo el mundo buscando un tesoro. Es el tipo de película que hizo que me interesase por la historia y la antigüedad. Cuando leí el guion distinguí ese tono mágico que tienen las historias de aventuras. No me creo la suerte que tuve cuando me pidieron formar parte de algo tan especial”.

“Esos juegos son muy cinematográficos”, dice el productor Charles Roven. “Encajan a la perfección con una película de aventuras”. “Una película necesita un argumento, emoción, acción y misterio, y “Uncharted” lo tiene todo” dice el coproductor Avi Arad. “Es un juego de aventura y acción que se basa en acontecimientos históricos, personajes entrañables, búsqueda de tesoros y todos los elementos que emocionan a los espectadores. Hay partes en las que se navega por alta mar, otras en lo alto del cielo, pero siempre con personajes que tienen una razón para buscar un tesoro. Eso hace que sea más complejo y nos invite a comprender a los jugadores del juego”.

Los juegos de “Uncharted” están inspirados en las películas clásicas de aventura y acción pero con un toque moderno. “Están construidos sobre cuatro pilares principales”, explica el productor ejecutivo y jefe de producción de PlayStation, Asad Qizilbash. “El primero son las exóticas y preciosas localizaciones. Los juegos son aventuras por el mundo entero. El segundo son las historias de los personajes, mucho drama y mucho humor. El tercero son las grandes escenas cinematográficas que siempre destacan. Y el cuarto son esos momentos nostálgicos en la búsqueda de tesoros, en los que hay mapas, puzles y antorchas”.

Género: Aventura, acción

Origen: USA

Título original: Uncharted

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 56 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Ruben Fleischer

Guión: Rafe Judkins, Art Marcum y Matt Holloway, basados en la serie de videojuegos ‹‹Uncharted›› de PlayStation

Producción: Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner

Música: Ramin Djawadi Fotografía: Chung-hoon Chung

Montaje: Chris Lebenzon, Richard Pearson

Reparto:

Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan), Antonio Banderas (Santiago Moncada), Sophia Ali (Chloe Frazer), Tati Gabrielle (Braddock)