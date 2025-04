Until Dawn: Noche de terror

Un año después de la misteriosa desaparición de su hermana Melanie, Clover y sus amigas se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas. Mientras exploran un centro de visitantes abandonado, son acechadas por un asesino enmascarado que las mata una a una de manera horrible… para que después despierten y se encuenten de nuevo al principio de la misma noche. Atrapadas en el valle, se ven obligadas a revivir la pesadilla una y otra vez, solo que cada vez la amenaza asesina es diferente y aún más aterradora que la anterior. Con la esperanza menguando, el grupo pronto se da cuenta de que solo les queda un número limitado de muertes y que la única forma de escapar es sobrevivir hasta el amanecer.

Lanzado en 2015 para la consola PlayStation 4, el juego “Until Dawn” fue aclamado por su jugabilidad única y la influencia de las decisiones del jugador en la narrativa inspirada en el género slasher. La historia del videojuego, considerado uno de los más aterradores de la última década, se centra en la experiencia de ocho amigos atrapados en un remoto refugio de montaña, enfrentándose a peligros desconocidos. El productor y guionista Gary Dauberman ha revelado que es un gran fan del juego. Por lo tanto, al escribir el guión, tuvo siempre en mente que se sintiera como una experiencia similar a la de estarlo jugando.

David F. Sandberg, que comenzó su carrera dirigiendo filmes de terror como “Lights Out” y “Annabelle: Creation”, estaba ansioso por volver al género después de dirigir dos entregas de “Shazam!” seguidas. “Bueno, ¿qué película de terror quiero hacer?”, se preguntaba “¿Una de terror o sobrenatural o lo que sea? Y luego Gary vino con esta idea y pensé: “Esto es perfecto porque puedo hacerlo todo”. Así que no podría haber sido un proyecto más perfecto para hacer después de eso. Pensé que era una gran idea porque el juego ya es una película. Es el juego más cinematográfico que he jugado, lo más parecido a una película. Sentí que hacer exactamente lo mismo sería simplemente cortar ocho horas de material y condensarlo en una película y eliminar el material interactivo, y eso no habría sido tan interesante para mí”.

Como película, “Until Dawn” abarca una variedad de subgéneros del terror, desde el body horror hasta el metraje encontrado y las cintas de asesinos. “¿Qué puede ser más aterrador que no saber lo que sucederá al día siguiente?”, plantea Dauberman al respecto. “No puedes prepararte. Un día te enfrentas al asesino y dices: “Está bien, sabemos cómo lidiar con eso”, pero luego al día siguiente es como una película sobrenatural y todas esas reglas que acabas de aprender se van por la ventana. Tiene que ver con mantener a la gente lo más asustada posible”.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Until Dawn

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 34 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: David F. Sandberg

Guión: Blair Butler, Gary Dauberman

Producción: Gary Dauberman, Roy Lee, Lotta Losten, Mia Maniscalco, Asad Qizilbash, David F. Sandberg, Carter Swan

Música: Benjamin Wallfisch

Fotografía: Maxime Alexandre

Montaje: Michel Aller

Reparto:

Ella Rubin (Clover), Michael Cimino (Max), Ji-young Yoo (Megan), Odessa A'zion (Nina Maia Mitchell (Melanie), Belmont Cameli (Abel), Peter Stormare (Dr. Alan J. Hill)