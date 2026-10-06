Urbana fue premiada entre los mejores stands de la Expo Industrial

Urbana Higiene Ambiental cerró su participación en la 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia con una propuesta que convocó de manera permanente a la comunidad durante sus tres jornadas. La iniciativa incluyó charlas, talleres, entretenimiento y el tradicional intercambio de reciclables por plantines, en un espacio pensado para sumar nuevas voces y visibilizar el trabajo que llevan adelante diversos emprendedores e instituciones en materia ambiental.

Durante los tres días, las familias se acercaron para participar de las actividades, conocer más sobre la gestión de residuos y compartir una propuesta enfocada en la sostenibilidad.

“Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos. Todos los días nos encontrábamos con el stand lleno de familias participando, haciendo preguntas, compartiendo experiencias y agradeciendo la iniciativa. Para nosotros, eso es lo más importante: generar espacios donde el cuidado del ambiente pueda vivirse de una manera cercana y participativa”, señaló Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

Un reconocimiento elegido por el público

El cierre del evento contó con una distinción especial: Urbana obtuvo el segundo lugar entre los stands más destacados de la Expo, a partir de la votación de los propios visitantes.

La distinción fue impulsada por el Hub Colaborativo, que invitó al público a recorrer los espacios y elegir sus preferidos. En ese marco, el stand de Urbana fue reconocido por una propuesta que integró contenidos ambientales, participación y entretenimiento, poniendo la temática de la sostenibilidad en el centro de la experiencia.

“Recibir este reconocimiento de parte de quienes recorrieron la Expo y estuvieron en nuestro espacio nos llena de satisfacción. El premio es también un reflejo de todo lo que planificamos y del compromiso de todo nuestro equipo, que disfruta enormemente de estas instancias y de conectar con la gente desde otro lugar. Para nosotros fue una propuesta que convocó, generó participación y permitió acercar el cuidado del ambiente a la comunidad de una manera diferente”, agregó Macharashvili.

Variada agenda de talleres e intercambio sustentable

El stand contó con variadas actividades y experiencias educativas para distintas edades. Entre ellas, el juego GU RECICLA se convirtió en uno de los grandes atractivos y convocó a niños y adolescentes, que aprendieron sobre separación de residuos de manera divertida e interactiva. La grilla se completó con propuestas de compostaje y lombricompostaje, recuperación de textiles y el habitual intercambio de materiales reciclables por plantines.

Por su parte, el taller de poda fue la actividad que mayor convocatoria tuvo entre los adultos. La gran respuesta de los vecinos mostró el interés por aprender a cuidar los árboles y conocer qué hacer con los restos de poda. A partir de esta experiencia, Urbana ya está preparando un nuevo encuentro para seguir trabajando sobre esta temática.

“El balance es sumamente positivo”, destacó el gerente general.

Con esta participación, Urbana concluyó su paso por la Expo Industrial reafirmando el compromiso de seguir llevando la educación ambiental a nuevos espacios y transformarla en experiencias concretas para la comunidad.