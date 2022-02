Urbana recolecta residuos voluminosos

En busca de tener una ciudad más amigable con el medio ambiente, Urbana implementó un servicio de recolección de residuos voluminosos en los barrios de Comodoro Rivadavia.

La iniciativa se enfoca en las ramas, resto de poda, muebles viejos, electrodomésticos como heladeras y televisores, chapas, colchones, entre otros elementos. La primera prueba fue en Kilómetro 3 donde el personal de la prestadora de servicios levantó todos los elementos que fue detectando en la zona.

“Trabajamos en conjunto con las vecinales y coordinando los días en los cuales la capacidad operativa de Urbana se puede concentrar en un barrio. Según su magnitud, estamos tratando de hacer un barrio por día o cada dos días un barrio”, sostuvo Ariel Gamboa, subsecretario de Redes y Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia en diálogo con El Patagónico.

“Trabajamos por zona y estamos tratando de abarcar los 60 barrios de la ciudad. Vamos informando a la vecinal que día estamos interviniendo para que los vecinos dejen sus residuos en sus veredas y Urbana pueda levantarlo con toda su capacidad operativa”, detalló.

En este sentido, Gamboa consideró que el cronograma de recorrido por los barrios se realiza dependiendo de la cantidad de reclamos que tiene cada barrio. “Armamos el diagrama dependiendo los reclamos que tiene Urbana y los que tenemos nosotros. A partir de ahí, vemos los que están más impactados y salen los operativos”, aseveró.

Este sábado y lunes será el turno de Próspero Palazzo para que luego se desarrolle en René Favaloro.

TRABAJO EN CONJUNTO

Las tareas son coordinadas por Urbana, la Municipalidad y las asociaciones vecinales respetando la idea madre de tener una ciudad más limpia. Sin embargo, Gamboa manifestó que el papel de los vecinos es muy importante en cada una de las tareas que se realizan en la ciudad. “Todo lo que hacemos tiene un componente importante que es la conciencia del vecino. No importa que tan bueno sea el servicio, si el ciudadano no acompaña no sirve de mucho. Tratamos que el vecino no genere basurales clandestinos a partir de diferentes acciones como los puntos verdes y los iglúes. Tenemos varias herramientas para que la ciudad pueda gestionar sus residuos y no genere basurales”, subrayó.

“Apelamos a la conciencia de la sociedad porque el servicio de higiene es un servicio costoso, complejo y que tiene que ser bien utilizado y entender que es para que todos podamos vivir en un ambiente más limpio”, agregó.

Las personas que deseen solicitar el servicio de recolección de residuos voluminosos pueden contactarse al teléfono 4465974 o enviar mensajes de WhatsApp al 2974757424. También puede ingresar a la página de Facebook: UGEM.MCR, enviar un email al correo ugem@comodoro.gov.ar o acercarse a la sede de UGEM, ubicada en Crónica 815 del barrio Pueyrredón, de 8 a 15.