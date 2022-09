Vecinales entregan hasta 10 rollos de nylon

La demanda no cesa y llegan damnificados desde distintas partes de la ciudad. Las asociaciones vecinales colaboran en dar respuestas a los diferentes pedidos.

Leña, colchones, alimentos no perecederos y nylon son algunos de los elementos más solicitados por quienes padecieron en estas horas el temporal que provocó la caída de más de 80 mm. de agua en solo 27 horas.

La intensa y pertinaz lluvia hizo que las asociaciones vecinales tuvieran sus puertas abiertas y que se asistiera como mejor se pudiera a los vecinos de distintas partes de la ciudad.

El nylon fue uno de los pedidos más reiterados en Comodoro. En La Floresta entregaron 10 rollos y en Las Flores 7. Sin embargo, los requerimientos no cesaban principalmente por los vecinos de las zonas más altas de la ciudad.

“Estamos esperando que traigan más nylon porque tenemos casas que están en peligro de derrumbe”, sostuvo Silvia Navarro, vecinalista de Las Flores. Asimismo, la concejal Alejandra Robledo le explicó a El Patagónico que las puertas de la vecinal de Las Flores estaban abiertas desde el lunes a la tarde para brindar contención en la zona.

“Se está entregando nylon a los vecinos que llegan de otros barrios. Tenemos dos viviendas con problemas de goteras y llegan de distintos lugares. No damos abasto”, aseveró la edil que se acercó a brindar una mano en el sector.

Otro de los barrios que también estaba asistiendo con nylon era el Abel Amaya, pero su asistencia se vio interrumpida cuando el agua comenzó a ingresar a la vecinal y tuvieron que evacuar el espacio.

En tanto, en la zona norte la asistencia constó de leña ya que la mayoría no puede circular por el estado de los caminos. “Los vecinos cerca del puente que une Kilómetro 8 con Caleta Córdova son los más afectados porque no tienen gas. Inclusive, no pueden entrar ni salir porque está todo lleno de greda. Es imposible transitar por la zona. La mayoría están encerrados porque muy pocos tienen vehículos para salir”, describió María Luisa Reales, vecinalista de Don Bosco, en diálogo con este diario.

Hasta las 18 de este martes, en ese sector de zona norte no hubo evacuados. “Todavía nadie ha llamado por una situación muy grave. Tenemos la suerte de que Don Bosco tiene asfalto, pero hay que trabajar en la red de gas porque el frío se siente y más en estos días”, afirmó.