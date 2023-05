Vecinos atan a un poste a ladrón que robaba mochilas a nenes

El delincuente fue visto por dos hombres en el momento justo en el que le estaba robando las mochilas a dos nenes de 11 años que habían salido hace minutos del colegio. Los dos vecinos lo corrieron, lo agarraron y, luego de recuperar las mochilas, lo ataron contra un poste de luz hasta la llegada de los efectivos policiales.

Jonatan, el hombre que se encargó de atar al ladrón, explicó que lo vio cuando le estaba robando, lo corrió y recuperó las dos mochilas. “Fui a dejar a mi hija a mi casa y volví muy loco a buscarlo porque creo que con los chicos no hay que meterse, menos con la edad que tienen”.

El hombre, junto a su compañero de trabajo, finalmente logró alcanzar al delincuente y lo ató contra un poste de luz. Según contó, el joven de 22 años le pedía que lo suelten porque no quería estar preso y tenía un cuchillo dentro de la mochila que llevaba puesta.

“Yo no quiero que nadie salga lastimado. Soy padre de 4 chicos, hice lo que tenía que hacer para que no le siga robando a los más chicos”, aseguró Jonatan, quien también le pidió a la comunidad vecinal que se una para combatir la delincuencia: “Si vemos que le están robando a los chicos metámoslos presos porque los chicos no tienen la culpa”, agregó.

Embed ⭕ IMPACTANTE DETENCIÓN CIVIL: ATARON A UN LADRÓN A UNA COLUMNA



Vecinos de la zona norte de Rosario, detuvieron a un joven que intentó robarles a chicos de una escuela primaria con un cuchillo.



Lo ataron con una soga a una columna hasta que llegó la policía. pic.twitter.com/NPErTvG1mX — Rosario3.com (@Rosariotres) May 3, 2023

La mamá de una adolescente, a la que el mismo hombre le habría intentado robar unas horas antes, contó el robo a su hija: “Fue al mediodía, mi nena estaba caminando por la calle y este hombre la quiso agarrar del brazo. Justo pasó una señora y la agarró a mi hija, si no se la llevaba. Él siguió caminando como si nada”.

Luego de haber sido atado por los vecinos, la policía llegó a la escena, le sacó la soga del cuello, le puso las esposas y lo trasladó a una comisaría de la zona norte de Rosario.