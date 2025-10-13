Vecinos del barrio General Paz reclaman por agua

A media tarde de este lunes, un grupo de vecinos del barrio General Paz de Caleta Olivia protagonizó una manifestación para reclamar por la normalización del servicio de agua potable.

En medio de un temporal de viento de regular intensidad, mostrando bidones de plástico vacíos, desplegando una pancarta e incluso una vieja bandera argentina utilizada en un histórico y extenso corte general que hace varios años afectó a toda la ciudad, se apostaron en el boulevard de la avenida Eva Perón, frente al Hospital Zonal para visibilizar la problemática que afrontan.

Contaron que, por diversas razones, cientos de familias no reciben el vital suministro por red a pesar de los reclamos que hacen ante la empresa Servicios Públicos, lo cual las obliga a comprar agua a camiones cisternas particulares pagando hasta 35 mil pesos para llenar un tanque domiciliario de mil litros.

La situación de emergencia llegó a oídos del intendente Pablo Carrizo, quien dijo a este medio que se ocuparía de inmediato de instrumentar un operativo de distribución gratuita a ese sector urbano, tal como se hizo la semana pasada en el barrio Golfo San Jorge.