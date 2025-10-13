Masivo control para priorizar la contratación de santacruceños

El mega-operativo comenzó este lunes en el acceso norte de Caleta Olivia, tras modificarse la Ley 3.141 para exigir a las empresas que el 90 % de su personal contratado resida en esta provincia.

El propio gobernador Claudio Vidal estuvo presente desde hora temprana para supervisar un masivo control en la Ruta 3 que por sus características no tiene precedentes ya que intervienen más de doscientos efectivos de diversas reparticiones policiales y personal de otros organismos provinciales y municipales.

Básicamente se ordena a conductores de camionetas de empresas y camiones que ingresan desde el norte a detenerse sobre una explanada.

Se les requiere documentación y destino laboral, tarea que se extenderá al menos por treinta días, a fin de establecer cual el porcentual a trabajadores que residen en otras provincias y se desempeñan en territorio santacruceño.

Vale recordar que la nueva normativa aprobada por la Legislatura establece que las empresas deberán emplear un 90% de trabajadores santacruceños (antes era del 70/30) y sube de 3 a 6 años el requisito de residencia, aunque existen algunas excepciones.

Estos operativos, de acuerdo a lo manifestado por el gobernador a El Patagónico, se extenderán a la brevedad a aeropuertos y terminales de ómnibus.

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo, quien estuvo presente en la etapa inicial sobre la Ruta 3, dijo que el municipio colabora con la logística de la Supervisión de Transito, desviando a los vehículos para su correcto control, en un trabajo en conjunto con otros entes provinciales.

“Este es un día muy significativo para todos los santacruceños ya que la aplicación la Ley que se modificó nos va a permitir crear puestos de trabajo genuinos para cada una de las localidades de la Provincia”, puntualizó.

“Ello será un gran beneficio, no solo para la mano de obra local, sino también para los municipios que actualmente se encuentran saturados en lo que refiere a personal contratado. Hay que hacer cumplir la normativa y poner en valor la presencia del gobernador Claudio Vidal y los distintos sectores que conforman esta actividad”, expresó.