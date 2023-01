"Vi a Thomsen al lado de un chico tirado, me enojé muchísimo y me fui"

Juan Pedro Guarino, uno de los jóvenes sobreseídos en la causa, declaró este lunes ante el tribunal haber presenciado uno de los momentos del ataque. Allí señaló a Máximo Thomsen: "Vi a Thomsen y a un chico tirado en el piso, que al otro día me enteré quién era. Cuando vi eso no lo pude creer, me enojó muchísimo y me fui para el lado de la casa", dijo el testigo, que estaba de vacaciones con los acusados y había salido a Le Brique con ellos.

Consultado por Fernando Burlando, Guarino dijo que no recuerda haber visto golpes y tampoco nombró a ninguno de los otros imputados en el momento del ataque.

El joven de Zárate contó que esa noche en Le Brique vio de lejos cómo "estaban discutiendo Thomsen y Matías Benicelli con uno o dos chicos" y después los retiraron del lugar. Entonces, contó, él fue detrás de ellos por cuenta propia y afuera vio a Luciano Pertossi pelear con otra persona, antes del ataque a Fernando, aunque no precisó con quién. Guarino dijo que ya había vivido situaciones similares por parte del grupo que no le gustaban y que "había hablado con mi mamá y con mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones". Consultado por la querella, dijo que le da "vergüenza y mucho dolor" lo que ocurrió. Luego continuó declarando mientras se le exhibían videos de aquella noche.