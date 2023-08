Vicuña enojado con Pampita por sus declaraciones sobre Oreiro

Pampita desató un verdadero escándalo al revelar con que famosa actriz no volvería a trabajar. Si bien la jurado de "Los 8 Escalones" no dio nombres, todo apunta a ser Natalia Oreiro por una supuesta aventura del pasado con Benjamín Vicuña.

Ante tal polémica, el actor enfatizó su enojo con la madre de sus hijos por sacar a la luz un viejo rumor de engaño.

"Sí, hay una sola. Porque no tuvo empatía de mujer a mujer en ese momento. Me lo esperaba de ella", confesó tajante Pampita ante la pregunta pícara de Ángel De Brito en "LAM".

Aunque no la nombró directamente, la supuesta susodicha sería Oreiro por un acercamiento que habría mantenido con el chileno durante las grabaciones de "Entre Caníbales" (2015).

"Sí (la vio cara a cara a la actriz), pero todavía no porque no la vi tan cerca... Ya la vida nos va a cruzar. Dios es muy sabio con esas cosas, te cruza en el momento en que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar", señaló Carolina Ardohain sobre su interés de mantener una charla en privado con la mujer en cuestión, tal como ocurrió con Isabel Macedo.

Con estas fuertes declaraciones, los medios fueron a buscar la palabra de Vicuña: "La verdad que me parece demasiado egoísta de mi parte y autorreferente pensar que ella... Yo tuve un capítulo de mi vida muy importante, con cuatro hijos, pero ella tiene una vida que va de antes, después y durante. Yo no me puedo hacer cargo de todos sus vínculos", intentó Benjamín esquivar la pregunta del notero del ciclo de América.

Ante la aclaración de que le preguntaba por el tiempo que estuvo casado con Pampita, el actor se desligó de la versión sobre una supuesta infidelidad: "Bueno, no sé… Yo no me río porque meterse en una cosa al ped*. Está de más", cerró tajante su opinión sobre el tema.

Sin embargo, no es la primera vez que Pampita habla a los escándalos del pasado con Benjamín Vicuña. Recientemente, tuvo un picante sincericidio sobre el affaire del chileno con la China Suárez en el motorhome de la película “El hijo rojo” (2016).