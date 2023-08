Vidal cerró campaña en Caleta con imponente adhesión popular

El dirigente petrolero, diputado nacional y candidato gobernador por el sublema “Santa Cruz Puede”, Claudio Vidal, cerró su campaña electoral a mediodía de este jueves en la plazoleta del icónico Gorosito ante más de cinco mil adherentes de esta y otras ciudades de la zona norte santacruceña.

Lo hizo junto a otros candidatos de su espacio político que lo acompañaron en el escenario y dos de ellos formularon los discursos previos, tratándose del legislador provincial por SER, José Luis Gardonio (postulado a diputado nacional) y de la docente Iris Rasgido (postulada a diputada provincial).

Una gigantesca marea de banderas, con predominio de colores celeste y blanco, bombos, redoblantes, sonidos de trompetas, cánticos y ovaciones matizaron el evento político que por su magnitud obligó interrumpir el tránsito vehicular por las cinco avenidas que convergen en el microcentro.

Al hacer uso de la palabra, Vidal agradeció en principio al electorado que acompañará este domingo en las urnas a su sector político que exhibe “un proyecto que marca la diferencia entre lo que está mal y en lo que nosotros queremos hacer” ya que le causa un profundo dolor ver la pobreza que afrontan miles de santacruceños y santacruceñas.

Sostuvo que ello es inconcebible en una provincia rica en recursos naturales pero paradójicamente en los últimos años, en medio de la crisis social, económica e incluso política, los únicos que se beneficiaron “fueron los funcionarios de este gobierno”.

Aclaró que su recorrida por la provincia no es de ahora, sino que comenzó en 2019 “cuanto tomamos la decisión de conformar un espacio político (SER) con la idea de proyectar lo que realmente se necesita en Santa Cruz”.

En ese contexto dijo que le preocupó saber, a modo de ejemplo, que en localidades de la cuenca carbonífera viven miles de familias que no tienen gas natural y viven en casas precarias, soportando crudos inviernos con temperaturas que descienden a veinte grados bajo cero.

No olvidó mencionar que en Caleta Olivia, la escasez de provisión de agua potable sigue siendo una constante y que en muchos barrios periféricos de Río Gallegos no hay servicios básicos, en tanto que el noroeste provincial constituye una zona olvidada y en todo el territorio hay un alto índice de desocupación.

INCONGRUENCIA

“Esto puede pasar en provincias que no tienen recursos, pero no en Santa Cruz donde sobran las riquezas por el petróleo, la minería y la pesca y sin embargo tenemos un Estado colapsado, lleno de malos vicios, donde domina la corrupción y solo se bernefician unos pocos”.

¿Cómo puede ser que en esta provincia, con tantos años de extracción de hidrocarburos no quede valor agregado, que no tengamos posibilidades de mayor generación de empleos y que no tengamos una refinería para abaratar el costo de los combustibles?, se preguntó.

Más adelante reivindicó la importancia vital que tiene la educación, ironizando la actitud del gobierno que “ve a los docentes como enemigos”, tal vez con la premisa de que “cuando sea más burro un pueblo, será más pobre y consecuentemente dependiente de las políticas del Estado”.

En otro pasaje de su alocución tildó de “hipócritas a quienes prometen que van a hacer en los próximos 4 años lo que no hicieron en 32 de gobierno. Entonces decimos basta porque esto se tiene que terminar”.

Luego trajo a colación que desde una simple institución como lo es el sindicato petrolero y su mutual, se pudieron concretar proveedurías, escuelas, gimnasios polideportivos y emprendimientos agropecuarios, por lo cual mucho más se puede hacer gobernando una provincia.

Finalmente, a modo de arenga la ciudadanía, dijo que el domingo no es una opción quedarse en casa o ir a las urnas para votar en blanco si es que se quiere cambiar el rumbo de la provincia y mejorar la calidad de vida de la inmensa mayoría de la gente.