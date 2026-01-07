Vidal coordina operativo para combatir el incendio forestal

El gobernador de Santa Cruz encabezó una reunión de trabajo para coordinar el operativo de lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén.

Del encuentro celebrado el martes, participaron el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos; el jefe de la Policía de la provincia, Diego Agüero; el superintendente de Bomberos, Claudio Castro; y los equipos de Protección Civil, encabezados por Sandra Gordillo.

Durante la reunión se analizó en detalle el panorama actual del incendio y las tareas que se vienen desarrollando en el lugar.

En ese marco, se mantuvo comunicación con el responsable de Parques Nacionales de la región Patagonia, con el objetivo de coordinar la provisión de combustible necesario para garantizar el funcionamiento del avión hidrante que se encuentra operando en la zona afectada.

imagen

Además, se confirmó que este miércoles viajaría hacia la zona del incendio una nueva dotación integrada por brigadistas y personal de distintas fuerzas, con el fin de reforzar el operativo y continuar con las tareas de contención del fuego en el terreno.

Desde el Gobierno provincial se destacó el trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales y nacionales, así como el compromiso de todo el personal que participa del operativo.

En este sentido, se remarcó la importancia de haber fortalecido el área de Protección Civil, recuperando su capacidad operativa mediante la puesta en condiciones de instalaciones y vehículos y la incorporación de nuevos móviles.

Asimismo, se agradeció especialmente a todas las instituciones y personas que están colaborando con el operativo, entre ellas los aeroclubes de El Chaltén y El Calafate, cuyo aporte resulta fundamental para acompañar las tareas que se desarrollan en la zona.

Fuente: Prensa Santa Cruz