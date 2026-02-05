Vidal presidió acto por el 78º aniversario de Los Antiguos

El gobernador de Santa Cruz encabezó este jueves el acto central que se desarrolló sobre la avenida 11 de Julio de esa ciudad.

Durante la ceremonia en Los Antiguos, el gobernador Claudio Vidal compartió la celebración con la comunidad de esta localidad del noroeste santacruceño, reconocida como la Capital Nacional de la Cereza,

Fue recibido en el palco oficial por la intendenta Zulma Neira, y saludó especialmente a los pioneros antigüenses, adultos mayores y familias que se acercaron a participar de los festejos.

En el inicio del acto, se realizaron los saludos protocolares a la Agrupación 5 de Febrero de Gendarmería Nacional y posteriormente el gobernador fue distinguido como Huésped de Honor, tras lo cual se llevó a cabo el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Acompañaron la jornada presidentes de comisiones de fomento, ministros del gabinete provincial, legisladores, autoridades de entes públicos y representantes de distintas instituciones.

En esta ceremonia el Gobierno provincial anunció la firma de un acta compromiso entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y el Municipio de Los Antiguos para la entrega del Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo, por un monto de $375 millones, destinados a la dulcera municipal.

La rúbrica estuvo a cargo de la ministra Nadia Ricci y la intendenta Neira.

El fondo tiene como objetivo acompañar a emprendimientos y organizaciones públicas y privadas mediante capacitación, herramientas de gestión, equipamiento y tecnología aplicada, promoviendo el desarrollo industrial y la generación de empleo en la provincia.

Asimismo, el Consejo Provincial de Educación (CPE) firmó un convenio con la Municipalidad para garantizar el mantenimiento de establecimientos educativos, mediante una asistencia financiera destinada a la compra de materiales y la ejecución de obras menores. El acuerdo fue suscripto por la presidenta del organismo, Iris Rasgido, junto a la jefa comunal.

También se entregaron distinciones a pobladores pioneros, con un reconocimiento especial a Oscar “Charo” Sandoval, por su trayectoria y compromiso con la comunidad.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz