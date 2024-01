"Vienen por nosotros y nuestras familias"

Con las firmas del secretario General, Héctor Rubén González, y del secretario General Adjunto, Juan Domingo Espinoza; el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia emitió una solicitada en la que expone su rechazo a las medidas que intenta implementar el presidente Javier Milei a través de la ley Ómnibus y el Decreto de “Necesidad y Urgencia”.

La solicitada inicia con un pensamiento de Juan Domingo Perón que expresa: “Tengan mucho cuidado pueblo mío porque llegará el tiempo que no necesitarán bombas ni atentados para destruirlos, usaran el estómago. Los poderosos causarán tanto inflación que los confundirán y los dividirán y ustedes elegirán como conductores a los mismos verdugos que manejan la guillotina”.

Y luego sostiene textualmente: “El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia adhiere y acompaña el paro nacional de cese de actividades y movilización decretado por el Consejo Directivo Nacional y el Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) para hoy, 24 de enero, a partir de las 12, en rechazo al DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y la ley Ómnibus enviada por el Ejecutivo Nacional al Congreso.

“Rechazamos terminantemente el ‘Mega Decreto’ presidencial, no solo porque se trata de una decisión manifiestamente ilegal, en tanto se atribuye facultades que no son propias del Poder Ejecutivo, sino también, en cuanto a que su contenido, sumamente regresivo, pretende revertir conquistas históricas del pueblo y los trabajadores y trabajadoras argentinas, que han constituido pilares básicos y esenciales de nuestro modelo de sociedad.

“El llamado Decreto de ‘Necesidad y Urgencia’ emitido por el presidente Milei representa un avasallamiento flagrante al Estado de Derecho, la Constitución Nacional, la división de poderes y un ataque a derechos básicos de la ciudadanía, no solo en materia laboral; previsional y sindical (donde la Justicia ya puso un freno, suspendiendo las reformas laborales por una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo CGT) sino también alimenticia, de salud, de vivienda y educación, y además a lo que nos pertenece a todos los argentinos: los bienes comunes naturales y las empresas públicas nacionales, que generaciones del pueblo argentino con esfuerzos lograron alcanzar asistiendo a su construcción y tenencias. Es, en consecuencia, la agresión más grave a la institucionalidad democrática después de lo acaecido bajo la última dictadura cívico militar.

“Lamentablemente no era algo fuera de las previsiones. El actual Presidente se había pronunciado en numerosas oportunidades durante la campaña electoral y desde su asunción en contra de la Constitución Nacional y la Democracia, y había adelantado gran parte de su menú ultraderechista y neoliberal y de un ‘plan económico’ adquirida llave en mano, por los mismos que llevaron a la debacle al país (Macri; Caputo y Sturzenegger). Pero frente a la iniciativa concreta, la reacción popular no se hizo esperar. Los cacerolazos y marchas en todo el país fueron la primera respuesta espontánea del pueblo que, además de rechazar las medidas, exigió, como corresponde, que las organizaciones representativas del Movimiento Obrero, las organizaciones sociales en general, los partidos políticos, los diputados y senadores nacionales y provinciales, como asimismo los gobernadores e intendentes y concejales, se pongan al frente de la resistencia popular y defiendan al pueblo en general despojado de toda identidad de ideología política, ante la gravedad de la situación a que han llevado a nuestro pueblo, aun de aquellos que votaron a este ‘Gobierno’, por el motivo legítimo que fueran sus razones. Los trabajadores somos la solución, no el problema. El mensaje del gobierno es claro: Vienen por nosotros, por los trabajadores y las trabajadoras, y nuestras familias; por el saqueo y entrega de nuestros recursos naturales, y ojo con plantear cualquier resistencia a las medidas que solo buscan aumentar la concentración de la riqueza en Argentina en pocas manos.

“Por lo expuesto Luz y Fuerza de la Patagonia se declara en estado de alerta y movilización permanente, confirmando a través de su secretario General, Héctor Rubén González; su secretario General Adjunto, Juan Domingo Espinoza; y miembros de Comisión Directiva su plena adhesión al paro general convocado por la CGT para el próximo 24 de enero del corriente año 2024. Contra esta avanzada antidemocrática y antipopular del presidente Milei, opondremos la voluntad popular y democrática de resistir el autoritarismo en legítima defensa propia. ¡Por nuestras condiciones de vida, y por la defensa de 40 años de democracia republicana de nuestra Patria, el DNU no puede pasar, sin la participación del Congreso Nacional (diputados y senadores)”.