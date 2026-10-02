Viernes con lluvias, tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h

El tiempo se presentará inestable este viernes 2 de octubre en Comodoro Rivadavia, con probabilidad de lluvias durante la mañana y un aumento de las precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura rondará los 10°C y el viento soplará del sector norte a velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar, con pronóstico de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 18°C. El viento rotará al oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche continuaría la inestabilidad, con chaparrones y una probabilidad de lluvias de entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 12°C y el viento del oeste disminuirá su intensidad, ubicándose entre los 13 y 22 km/h.

De esta manera, se espera una jornada variable en la ciudad, con las mayores probabilidades de lluvias y tormentas concentradas durante la tarde y la noche.