Viral: la firme posición feminista de Silvia Süller en los '90

Un video en la que se ve a Silvia Süller , en los 90, cuestionando el trato recibido por las mujeres, se viralizó en las redes sociales.

El video corresponde a un programa de televisión conducido por Chiche Gelblung, en la década del 90, en el que Suller debate con otras mujeres, que le cuestionan su posición, entre ellas la actriz Esther Goris.

“La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo”, se la escucha decir, mientras sus entrevistadoras comienzan a los gritos para rebatir su discurso.

Embed Encontré esto TikTok. Escuchen a Silvia Suller con un discurso de avanzada, presten atención a lo que dicen Esther Goris y demás mujeres de la mesa. pic.twitter.com/cqnSwsWcJI — Pampito (@PampitoOk) February 10, 2022

Luego de que Gelblung exigiera silencio, se escucha a Goris, vestida con tonos neutros y con uno de sus característicos sombreros, esgrimir un discurso que hoy quizá le valdría una “cancelación”: “¡Cómo le responden a los hombres, después de que nos han mantenido durante milenios! Han inventado drogas para sanar nuestras enfermedades. Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora”.

Tras largos segundos de griterío, Süller, que solo se limitaba a hacer gestos, lanzó la frase: “Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años”. Entonces, tomó la palabra una de las mujeres que jugaban el rol de periodistas, la modelo Marina Bergés, e indicó: “Si vos decís que te sentiste pisoteada y todo eso... ¿Por qué te dejaste pisotear? Si un tipo te pisotea...”, expresó, haciendo al final un gesto de adiós.

“Bueno, es que te pasan cosas en la vida. Y la vida te da experiencia. Ahora, nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó”, explicó Süller, sin perder la calma. Otra de las mujeres, con tono monocorde, inquirió entonces: ¿Vos fuiste usada y maltratada como vos decís? Ah. Pero que te haya pasado a vos no quiere decir que sea a la mayoría de las mujeres [SIC]”.