Voces del teatro independiente: Natalia Bohe, de Ma' Que Teatro y la pasión por el arte escénico

Ma’ Que Teatro, un proyecto que, según las palabras de Natalia, nació "a todo pulmón". "Esta sala la abrimos el año pasado, en marzo, así que estamos cumpliendo el primer año. Y como sala de teatro independiente, empezó a funcionar en noviembre del año pasado, pero después necesitábamos la habilitación del espacio. Así que en noviembre del año pasado la inauguramos como sala, bueno, con una de las obras de nuestra cartelera", explicó en una entrevista en el programa Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y YouTube @sudestadacines.

EL CORAZÓN DEL TEATRO INDEPENDIENTE

Para Natalia, el teatro independiente es mucho más que una puesta en escena; es una declaración de principios. "En unas palabras, el teatro independiente es teatro a todo pulmón. Por lo general son puestas colectivas, muy pensadas y con un mensaje que ya sabes de antemano a dónde quieres llegar y qué quieres decir", afirmó. Esta filosofía se traduce en cada obra, donde la autenticidad y la búsqueda de una conexión profunda con el público son innegociables.

SEMILLERO DE TALENTOS PARA TODAS LAS EDADES

Ma’ Que Teatro no solo es un escenario, sino también un espacio de formación y crecimiento artístico. "Nosotros tenemos talleres de formación actoral para todas las edades", detalló Natalia. La demanda es notable, especialmente en los talleres para adultos, con "cinco grupos distintos que funcionan en nuestra sala". La oferta se amplía con "talleres de teatro musical, yoga e iniciación a la danza", a compartir un abanico de disciplinas que nutren el espíritu creativo.

Los talleres culminan en muestras anuales, ya lo largo del año se realizan "pequeños trabajos" que se comparten con familiares y amigos, celebrando cada avance.

Una particularidad que distingue a Ma’ Que Teatro es la forma en que sus elencos toman forma. "Lo que tenemos como particularidad es que todos nuestros elencos se forman con gente que asiste a nuestros talleres”, explicó Bohe Aizpeolea, destacando la sinergia entre formación y producción.

UNA TRAYECTORIA QUE CONFLUYE EN COMODORO

Natalia compartió su recorrido personal en el mundo de las artes. "Me formé en realidad en teatro musical, en Córdoba, después quedé como profe de la escuela de Valer Lynch, que es en donde estudié y después ya empecé a trabajar, trabajé muchísimo en Córdoba en lo que era musicales infantiles", relató. Su llegada a Comodoro Rivadavia, junto a Fabio (a quien conoció haciendo teatro infantil), y el reencuentro con Matías (quien había estudiado el profesorado de teatro junto a Fabio), fue el punto de partida para Ma’ Que Teatro, enfocándose en obras para adultos, aunque tienen "dos puestas que están por armarse pero que todavía no están terminadas para el público infantil".

EL PODER TRANSFORMADOR DEL TEATRO

Para Natalia, el teatro posee un poder intrínseco para transformar, especialmente en los niños. "Son muy artistas de verdad, por lo general son muy desinhibidos y por ahí a mí me ha pasado que por ahí dicen no quiero porque mi hijo, mi hija es tímido y cuando van a teatro se desenvuelven increíblemente, se animan a improvisar, a cantar, a hacer coreografías", comentó. La clave, según ella, radica en potenciar las fortalezas individuales. "Lo que apuntamos en todos los talleres es que reconozcan sus fortalezas y bueno, después trabajar en lo que se sienten más incómodos o que lo ven como algo más débil, pero siempre agarrarnos de lo que es la fortaleza de cada uno y de cada una y de ahí crecer".

Ma’ Que Teatro aspira a ser un espacio de encuentro y expresión, con una capacidad para 50 personas, que se reducirá temporalmente para garantizar la visibilidad hasta la incorporación de gradas. La sala de Avenida Roca se proyecta como un referente en la ciudad. "Estamos muy muy felices, primero porque apunta al crecimiento que hay de teatro independiente en Comodoro. Hay salas de teatro súper hermosas y tener la nuestra creemos que nos puede ayudar a trabajar mancomunadamente", expresó Natalia.

La diversidad de propuestas teatrales en Comodoro Rivadavia es motivo de celebración para Natalia. "Comodoro tiene muchísima más también formación y está buenísimo eso que a seguir apostando. Superó mi expectativa y todos tienen propuestas y como identidades muy distintas y me parece que eso está buenísimo y que enriquece un montón lo que busca el público, ¿no? Porque está buenísimo ver cómo te sentís en cada lugar, ver las propuestas que tiene, todas las propuestas van a ser distintas, así que eso está buenísimo, es genial", aseguró.

En una era dominada por lo digital, Ma’ Que Teatro defiende con ahínco la importancia del contacto humano y la comunicación en vivo. "Acá trabajamos lo que es el cuerpo a cuerpo, la comunicación en vivo. Y no verlo por videíto, y si te aburre lo que están diciendo y bueno, lo tenés que ver, ¿no? Podés pasar al vídeo que sigue", reflexionó Natalia, contrastando con el consumo de contenido en plataformas. "Y por ejemplo, no sé, yo que doy teatro musical a infancia y adolescencia, es muy lindo porque la verdad es que no usan el celular durante la clase de, digamos, obviamente por ahí, qué sé yo, si tenemos que buscar una canción, pero si no, no les tengo que llamar la atención para que dejen el celu. Se genera realmente un espacio de comunicación, de expresión. Entonces, de pronto, son chicos que vienen todos de distintas escuelas, de distintos barrios y nadie nos encontramos ahí haciendo teatro musical, de pronto cantamos, bailamos, actuamos y no tenemos que estar diciendo Chicos, dejen el celu, ¿no? Que por ahí hoy es una herramienta y es un dispositivo en el que estamos constantemente conectados”.

En Instagram: @maqueteatro