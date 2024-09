Volvió Canosa y no perdonó: contó qué le hizo Javier Milei

Viviana Canosa volvió a los medios con su nuevo programa en Radio Rivadavia, donde en su primera emisión realizó un editorial titulado "Libertad de expresión", en el que denunció públicamente que el presidente Javier Milei intervino para que la despidieran de dos de sus trabajos.

La periodista apuntó directamente al mandatario por lo que considera un ataque a la libertad de expresión. En su editorial, Canosa afirmó: "Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en La Nación+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio".

Canosa detalló que su relación con Milei se quebró cuando ella denunció la supuesta venta de candidaturas a personas vinculadas con Sergio Massa durante la campaña presidencial. "El quiebre con Milei fue cuando en plena campaña denuncié la venta de candidaturas a la gente de Massa y ahí me convertí en su enemiga. Esa noche solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino", señaló la periodista.

Según relató, tras esa denuncia, Milei pidió que la removieran de La Nación+, canal donde trabajaba. "El gerente de La Nación+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó", agregó Canosa.

Además, la conductora explicó que, al regresar de unas vacaciones, fue informada de que ya no volvería a la televisión: "Yo me fui de vacaciones con trabajo y diez días antes de arrancar me avisan que no vuelvo a la tele. El presidente lo hizo: al mes de asumir me sacó mis dos trabajos".

También mencionó que perdió su puesto en El Observador, el medio radial donde conducía, a mediados de diciembre, cuando Luis Majul le comunicó que no cumpliría con lo pactado sobre un cambio de horario.

"Primero Majul (quien maneja El Observador) a mediados de diciembre me dijo que no podía cumplir lo que me había prometido, un cambio de horario, y me dejó sin radio. Yo ya había viajado a Punta del Este. No sé qué favores habrán pagado para hacer rodar mi cabeza", denunció.

Finalmente, Canosa ironizó sobre la situación, afirmando: "Lo loco es que yo pensé que si ganaba Sergio Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó Milei".