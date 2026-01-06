Vuelco en la Ruta 3 provocó demoras entre Garayalde y Comodoro

El conductor de una camioneta perdió el control y el vehículo quedó atravesado sobre la calzada.

Un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este martes generó complicaciones en la circulación sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo que une Garayalde con Comodoro Rivadavia. Una camioneta Toyota Hilux blanca volcó por motivos que aún son materia de investigación y terminó ocupando parte de la calzada.

El vehículo quedó atravesado sobre uno de los carriles, lo que obligó a implementar un dispositivo preventivo para ordenar el tránsito y reducir el riesgo de nuevos accidentes en la zona. La situación demandó la intervención de personal de seguridad vial y equipos de rescate.

Los efectivos asistieron a las personas que se desplazaban en la camioneta y trabajaron en la señalización del sector mientras se realizaban las tareas necesarias para retirar el rodado. Hasta el cierre de esta información, no se había informado de manera oficial el estado de salud de los ocupantes.